Шоу-бізнес
109
1 хв

Провокаційна Doja Cat з’явилася на галавечорі у золотій сукні з декольте до пупка і високим розрізом

30-річна реперка у гламурному образі від Gucci сяяла на світському заході.

Аліна Онопа
Doja Cat

Doja Cat / © Associated Press

Doja Cat відвідала галавечір LACMA Art + Film, який відбувся у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі. На заході відзначили діячів за їхні досягнення у кіноіндустрії, моді та сучасному мистецтві.

Doja Cat / © Associated Press

Doja Cat / © Associated Press

Реперка обрала для своєї появи відвертий аутфіт. На ній була вечірня сукня максі з довгими рукавами і драпуванням від бренду Gucci. Вбрання мало високий розріз до стегна і глибоке декольте до пупка, крізьяке вона блиснула пишними грудьми.

Doja Cat / © Associated Press

Doja Cat / © Associated Press

Лук зірка доповнила чорними туфлями-човниками і діамантовими прикрасами від Jacob & Co. High Jewelry. У неї був довгий нюдовий манікюр, насичений макіяж і коротка білява зачіска з кучерями, яка нагадувала образ Мерилін Монро.

Doja Cat / © Associated Press

Doja Cat / © Associated Press

Нагадаємо, Doja Cat влаштувала на заході несподіваний перформанс: вона з’їла червону помаду, чим шокувала присутніх.

