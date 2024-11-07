Пройшлася пляжем: панамська модель у купальнику продемонструвала широкі стегна і тонку талію

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram відео з відпочинку. На ньому дівчина гуляє пляжем і розповідає своїм підписникам про любов до свого тіла. Вона закликає фоловерів не соромитися целюліту і називає його прекрасним.

Грейсі постала перед камерою у стильному чорному купальнику з пікантим декольте і вирізами на талії.

Бон продемонструвала свої широкі стегна і тонку талію.

У моделі було розпущене волосся, макіяж із шоколадною помадою, довгий білий манікюр, золоті сережки у вухах, ланцюжок на шиї і браслет на зап'ясті.

Нагадаємо, Грейсі Бон продемонструвала сексуальний образ у білому прозорому кетс'юті з оголеними плечами і вирізами у зоні декольте, під яким були білі стринги.

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