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Прозора блузка, чокер-квітка і кокетлива сукня: розглядаємо красиві образи учасниць "Холостяка-13" на церемонії троянд

Прозора блузка, чокер-квітка і кокетлива сукня: розглядаємо красиві образи учасниць "Холостяка-13" на церемонії троянд

Прозора блузка, чокер-квітка і кокетлива сукня: розглядаємо красиві образи учасниць "Холостяка-13" на церемонії троянд

Дівчата продемонстрували ефектні аутфіти у червоно-чорній гамі.

В ефірі каналу СТБ відбувся восьмий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-13". Під час церемонії троянд учасниці проєкту продемонстрували красиві образи. Пропонуємо їх розглянути.

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Юстина з'явилася на останній для себе церемонії троянд, адже головний герой шоу Олександр Терен відправив її додому, у стильному луку. На ній була вишукана червона прозора блузка з високою горловиною і великою 3D-квіткою. Верх вона скомбінувала зі шкіряними чорними штанями.

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Інна постала в елегантному образі total black. На ній був прозорий лонгслів, жакет із довгою плісованою вставкою і штани-палацо. Гармонійним доповненням луку дівчини був чокер із червоною квіткою на шиї та червоны гостроносі туфлі.

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Анастасія позувала на церемонії у кокетливій червоній сукні по фігурі на тонких бретельках і з рюшами, яку вона доповнила чорними високими латексними рукавичками. На шиї у Насті була золота прикраса у вигляді змії.

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