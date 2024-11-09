Прозора сукня, спідниця з розрізом і жакет кольору бургунді: стильні образи на бранчі

У столиці відбулася зустріч із експерткою, яка розповіла про архетипи жінок.

У ресторані Biarritz у Києві відбувся бранч KVITNY project із жіночим коучем та арттерапевткою Анастасією Балинець на тему "Архетипи жінки".

Під час лекції експертка розповіла, які бувають архетипи жінок, назвала плюси і мінуси кожного з них, а також дала поради, як гармонізувати кожен архетип у собі.

Анастасія Балинець/Фото Андрій Піддубняк

Потім гості заходу пропрацьовували візуалізацію свого прояву і шукали відповіді на свої запити за допомогою метафоричних карт.

Анна Кривонос/Фото Андрій Піддубняк

Організаторки бранчу – Анжеліка Симоненко і Аліса Каленюк – та інфлюенсерки продемонстрували стильні луки. Пропонуємо їх розглянути.

Анжеліка Симоненко і Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Анастасія Балинець обрала для свого аутфіту класичні кольори. На ній була біла сорочка з довгою рюшею, чорні штани і чорні гостроносі туфлі.

Анастасія Балинець/Фото Андрій Піддубняк

Анжеліка Симоненко одягла білий смугастий жакет, чорний бюстгальтер і чорну шовкову спідницю з високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги. Талію вона підкреслила чорним шнурком-поясом і взула чорні високі чоботи на шпильках.

Анжеліка Симоненко та Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Аліса Каленюк мала спокусливий вигляд у чорній прозорій мереживній сукні з боковим розрізом, яку скомбінувала з чорним мереживним бюстгальтером і широкими джинсами від Balenciaga. Свій лук вона доповнила іміджевими окулярами, чорними гостроносими туфлями і чорною сумкою.

Анжеліка Симоненко і Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Анжеліка Симоненко, Анастасія Балинець, Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Тетяна Карікова була одягнена у довгу шкіряну обтислу сукню винного відтінку, яку вона скомбінувала з боді гранатового відтінку, чорними чоботами і сумочкою.

Тетяна Карікова/Фото Андрій Піддубняк

Аліна Лепська поєднала жакет кольору бургунді з чорними водолазкою, легінсами і чоботами на невисоких підборах. На талії у неї була поясна чорна сумочка від Prada.

Аліна Лепська/Фото Андрій Піддубняк

Марина Гайович продемонструвала стильний образ у чорній сукні міді і чорному жакеті, декорованому молочною сіткою з мотузок. Вбрання вона поєднала з блакитним взуттям і шкіряною плетеною сумкою шоколадного відтінку.

Марина Гайович/Фото Андрій Піддубняк

Анжеліка Симоненко, Олена Хавень, Тетяна Мавродій, Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

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