Прозоре міні та поцілунки з дизайнером: Гайді Клум вийшла на подіум під час показу Vivienne Westwood
Моделі випала честь закрити показ, і зробила вона це у приголомшливому й ефектному вбранні.
Німецька суперзірка Гайді Клум рідко виходить на подіум, але погодилася взяти участь у показі бренду Vivienne Westwood, який зараз очолює модельєр і колишній чоловік Вів’єн Вествуд — Андреас Кронталер. У Парижі в межах Тижня моди дизайнер презентував колекцію весна-літо 2026 року, а Гайді закрила шоу, вийшовши на подіум у приголомшливому білому вбранні.
Клум була в білому міні, яке складалося з боді з вишивкою, прозорими деталями, зав’язками та об’ємним верхом, прикрашеним великими складками тканини. На декольте у зірки красувався гламурний бант зі стразів.
Завершували образ Гайді бежеві босоніжки на підборах і з зав’язками, а також легкий макіяж та об’ємна зачіска.
Після того, як дефіле закінчилося, Андреас Кронталер вийшов на подіум з квітами — він подарував Клум величезний букет соняшників, а потім вони поцілувалися в губи.
Також у межах Тижня моди відбувся захід BoF 500 — це щорічний рейтинг найвпливовіших осіб в індустрії моди за версією The Business of Fashion. Гайді прийшла на нього зі своєю старшою донькою Лені Клум.