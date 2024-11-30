Прозорі сукні і кокетливі рюші: ефектні образи учасниць "Холостяка-13" на церемонії троянд

У п'ятому випуску романтичного реалітішоу "Холостяк-13" його учасниці продемонструвала ефектні образи під час церемонії троянд. Пропонуємо розглянути луки дівчат, які продовжують боротися за серце холостяка у пролєкті.

Тату-майстриня Віка постала на церемонії у чорній прозорій сукні з оголеними плечима, під якою була нюдова підспідниця, і в чорних ковбойських чоботах.

Студентка Юстина одягла кокетливу напівпрозору сукню кольору крем-брюле з плісованими воланами, яку доповнила срібними босоніжками.

Блогерка Настя була одягнена у чорну мінісукню з одним рукавом, прикрашену рюшами з білою облямівкою. Взула вона чорні босоніжки на високій платформі.

Волонтерка Інна сяяла у білій асиметричній сукні з плісованими елементами, яку доповнила босоніжками на невисоких шпильках.

Продюсерка освітніх проєктів Аліна обрала чорну сукню з прозорими рукавами і рюшами, а також босоніжки з блискітками.

Езотерикиня Анастасія позувала у прозорій сукні у горошок і з воланами, під якою на ній була зелена коротка сукня. Вбрання вона скомбінувала з яскравими босоніжками.

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