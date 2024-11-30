Прозорі сукні і кокетливі рюші: ефектні образи учасниць "Холостяка-13" на церемонії троянд

Всі дівчата мали гарний вигляд на церемонії.
У п'ятому випуску романтичного реалітішоу "Холостяк-13" його учасниці продемонструвала ефектні образи під час церемонії троянд. Пропонуємо розглянути луки дівчат, які продовжують боротися за серце холостяка у пролєкті.
Тату-майстриня Віка постала на церемонії у чорній прозорій сукні з оголеними плечима, під якою була нюдова підспідниця, і в чорних ковбойських чоботах.
Студентка Юстина одягла кокетливу напівпрозору сукню кольору крем-брюле з плісованими воланами, яку доповнила срібними босоніжками.
Блогерка Настя була одягнена у чорну мінісукню з одним рукавом, прикрашену рюшами з білою облямівкою. Взула вона чорні босоніжки на високій платформі.
Волонтерка Інна сяяла у білій асиметричній сукні з плісованими елементами, яку доповнила босоніжками на невисоких шпильках.
Продюсерка освітніх проєктів Аліна обрала чорну сукню з прозорими рукавами і рюшами, а також босоніжки з блискітками.
Езотерикиня Анастасія позувала у прозорій сукні у горошок і з воланами, під якою на ній була зелена коротка сукня. Вбрання вона скомбінувала з яскравими босоніжками.
Читайте також:
- "Через мене загинуло маленьке життя": учасниця "Холостяка-13" зізналася, що втратила дитину
- Одразу двох: кого з дівчат головний герой "Холостяка" Олександр Терен відправив додому
- Не мала інтимних стосунків: 21-річна учасниця "Холостяка" зробила відверте зізнання
- "Це смертельна хвороба": учасниця шоу "Холостяк-13" зізналася, що має інвалідність