Прозорі сукні та білизна на показ: топ-5 сміливих та дивних образів тижня

Цього тижня багато знаменитостей теж вирішили вийти на публіку у сміливих вбраннях. Хтось вибирав такі луки для світських заходів, але були й ті, хто одягав їх для прогулянок та спорту.

Джулія Фокс

Модель любить епатувати, тому її вбрання для вуличних фотосесій завжди досить сміливе, проте цього тижня Джулія перевершила сама себе – одягла шкіряні труси у поєднанні з унтами.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Шарліз Терон

Голлівудська акторка вийшла на сцену у чорній сукні з глибоким вирізом, короткими рукавами та оборками. Під сукнею у Шарліз виднівся чорний мереживний бюстгальтер, але з цією гарною сукнею він мав цікавий вигляд.

Шарліз Терон / Фото: Getty Images

Флоренс П'ю

27-річна акторка привернула увагу фотографів на показі Valentino, оскільки прийшла на захід у довгій прозорій білій спідниці, розшитій лелітками та стразами. Образ був дійсно сміливим та цікавим.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Девін Некода

Зірка фільму жахів "Крік VI" прийшла на прем'єру у "голій" чорній сукні від бренду Monse. Вбрання імітувало корсет та кринолінову спідницю.

Девін Некода / Фото: Associated Press

Люсі Гейл

Зірка серіалу "Милі ошуканки" потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі, коли після тренування йшла до своєї машини. На дівчині були її улюблені сині лосини, кросівки та синя стьобана куртка. Також вона одягла щось на кшталт спортивного бюстьє.

Люсі Хейл / Фото: Getty Images

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