Прозорі вбрання і багато бісеру: 10 найвідвертіших образів Шер

Важко повірити, але на сцені Шер вже понад 60 років. За ці роки вона з'являлася на публіці і в кіно у найнезвичніших, відвертих і яскравих костюмах на які до неї не наважувався жоден артист. Деякі з образів Шер повторювала протягом багатьох років, наприклад, вона любить прозорі сукні, боді, оголений живіт, блискучі вбрання, повністю розшиті бісером, паєтками та усипані стразами.

За свій зухвалий стиль довговолоса діва отримала неофіційне звання ікони стилю і символу епохи 70-х. Сьогодні ж вона продовжує виступати в не менше епатажних костюмах, а багато її образів часто стають джерелом натхнення для сучасних артистів.

Пропонуємо поглянути на 10 найвідвертіших і сміливих образів суперзірки.

1. 1986 року Шер прийшла на церемонію "Оскар" у сміливому образ — чорному костюмі, який складався із топа і спідниці із гострими вуглами. Доповнював його такий же головний убір. Цим образом вона викликала фурор.

Шер / Фото: Associated Press

2. 1988 року Шер презентувала свій фірмовий аромат "Uninhibited" на гала-вечірці на честь Геловіна у Нью-Йорку. Для такої нагоди вона вибрала вбрання єгипетської богині.

Шер / Фото: Associated Press

3. Того ж 1988 року вона отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль. Того вечора знаменитість пройшлася червоною доріжкою у прозорій сукні від Bob Mackie, яка була розшита блискітками.

Шер / Фото: Associated Press

4. 2010 року артистка вирішила переосмислити один зі своїх культових прозорих комбінезонів і вийшла на сцену в схожому вбранні, яке носила на піку своєї кар'єри. Зірка тоді вручала нагороду за "Відео року" на церемонії MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесі.

Шер / Фото: Associated Press

А ось таке вбрання вона носила 1979 року під час свого виступу в Нью-Йорку.

Шер / Фото: Getty Images

5. Повністю без одягу вона позувала 1979 року для обкладинки альбому The Prisoner на Casablanca Records. Тоді єдиною деталлю її образу стали ельфійські крила і блискуча перука. У такій перуці, до речі, з'являлася не так давно і Кім Кардашян.

Шер / Фото: Getty Images

6. 1972 року Шер полюбила сукні з перехресним декольте. Зараз такими вбраннями нікого не здивуєш, але на той час це був дійсно незвичайний образ. У вбраннях з подібним оформленням ліфа вона часто з'являлася за свою кар'єру.

Шер / Фото: Getty Images

7. Демонструвати тіло Шер не соромилася, і якщо в повсякденному житті вона вибирала речі з глибокими декольте, то для сценічних вбрань і фотосесій дозволяла собі образи і відвертіші. Це фото було зроблено в студії 1981 року в Лос-Анджелесі.

Шер / Фото: Getty Images

8. У наш час боді на сцені і міні розшите яскравими паєтками і з прозорими деталями — це вже класика для артистів, але почала цю моду епатажна Шер. На цьому фото співачка позує в своїй сукні від Bob Mackie Creation для фотознімання. 1978 рік, фотосесія для Rolling Stone.

Шер / Фото: Getty Images

9. У цьому образі Шер прийшла на виставку до музею Метрополітен в Нью-Йорку "Романтичний і гламурний голлівудський дизайн" 1974 року. Цей образ також повторювали деякі знаменитості через багато років по тому.

Шер / Фото: Getty Images

10. У такому незвичайному і знову ж таки "голому" вбранні співачка вийшла на сцену під час свого концерту в Anaheim Pond в Каліфорнії. Образ складався з трьох частин і також на співачці спочатку були пальто з вишивкою і жакет, але під час виступу вона їх зняла, продемонструвавши цей образ.

Шер / Фото: Getty Images

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