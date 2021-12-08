Прозорий корсет, халат і штани-кльош: три образи Крістіни Агілери на People's Choice Awards

Прозорий корсет, халат і штани-кльош: три образи Крістіни Агілери на People's Choice Awards

На церемонії співачка отримала нагороду у номінації "Ікона у музиці".

У вівторок, 7 грудня, у Санта-Моніці – передмісті Лос-Анджелеса – зібралися сотні діячів музичної, теле- та кіноіндустрії, щоб відвідати один з головних заходів року – People's Choice Awards – премію, яка присуджується діячам попкультури за підсумками глядацького голосування.

Однією з гостей та лауреаткою заходу стала співачка Крістіна Агілера. Вона отримала нагороду у номінації "Ікона у музиці".

На самому заході Крістіна змінила три образи. На сцену вона вийшла у жовтому сатиновому халаті з чорною підкладкою.

Крістіна Агілера / Getty Images

Як виявилося, халат був лише частиною образу, який приховував корсетне вбрання та штани-кльош із вирізами. Образ нагадував ковбойський стиль, але був виконаний у яскравому жовтому кольорі. Доповнили цей образ колготки в сіточку, лонгслів та об'ємна зачіска.

Крістіна Агілера / Getty Images

Також співачка продемонструвала ще один образ, але повністю у чорному кольорі. Сукня теж мала корсет, а спідниця була виконана з безлічі оборок.

Крістіна Агілера / Getty Images

Читайте також: