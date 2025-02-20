Прозорий кроптоп, штанний костюм і мереживна спідниця: стильні образи на бранчі у Києві

На івенті говорили про еротизм у різних культурах.

У ресторані Biarritz у Києві відбувся бранч KVITNY project із сексологинею Устиною Диковенко на тему "Дослідження еротизму через сексуальні культури".

Анжеліка Симоненко, Аліса Каленюк, Устина Диковенко/Фото Андрій Піддубняк

Під час лекції вона розповіла, як різні культури світу досліджували еротизм, створювали інтимні ритуали і перетворювали близькість на справжнє мистецтво. Учасники івенту дізналися від сексологині про таке:

Як стародавня Індія навчала гармонії душі й тіла через тантричні практики і "Камасутру".

Як японське мистецтво шунга і ритуал повільного роздягання відкривало красу недомовленості та інтриги.

Які ритуали близькості використовували у різних сексуальних культурах.

Устина також дала поради, як адаптувати ці практики у стосунки з чоловіком, щоб вони стали більш глибокими, насиченими і живими, а також поділилася секретами, як відкрити нові грані інтимності у парі.

Устина Диковенко/Фото Андрій Піддубняк

Організаторки бранчу – Анжеліка Симоненко і Аліса Каленюк, спікерка та учасниці з'явилися на івенті у стильних аутфітах. Розглянемо їх.

Анжеліка Симоненко, Устина Диковенко та Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Анжеліка Симоненко і Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Анжеліка Симоненко продемонструвала сексуальний образ total black, який складався зі штанного костюма, спокусливого мереживного кроптопа з пікантним вирізом і гостроносого взуття. У неї була гарна зачіска з локонами, ніжний макіяж і лаконічні прикраси.

Анжеліка Симоненко/Фото Андрій Піддубняк

Аліса Каленюк позувала в ефектному образі lady boss. На ній був чорний костюм, що складався з жакета прямого крою і широких штанів, біла сорочка і чорна краватка з логотопом Prada. Взута вона була у чорні гостроносі ботильйони і мала чорну містку сумку.

Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Аліса зібрала волосся у низький хвіст, зробила мейкап у ніжних відтінках, вуха прикрасила лаконічними сережками-цвяшками і завершила лук іміджевими стильними окулярами.

Устина Диковенко постала на івенті у сорочці кольору бургунді, різнокольоровій мереживній квітковій спідниці максі з бордовою підкладкою і білих чоботах. Укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і перлинні прикраси гармонійно доповнили аутфіт сексологині.

Устина Диковенко/Фото Андрій Піддубняк

Ірина Татаренко була одягнена у чорний жакет, светр графітового відтінку і чорну лаковану мініспідницю. Вбрання вона скомбінувала з чорними ковбойськими чоботами з перфорацією та червоною сумочкою. Золоті прикраси, зібрана зачіска у хвіст і макіяж із акцентом на червоній помаді завершили лук Ірини.

Ірина Татаренко/Фото Андрій Піддубняк

Марина Гайович обрала для своєї появи чорний костюм, який складався з прямих штанів зі стрілками і жакета з V-подібним вирізом та без рукавів, прозору водолазку і коричневі замшеві черевики. У руках вона тримала сумочку кольору марсала на золотому ланцюжку. У Марини також було акуратне укладання, мейкап із червоною помадою і золоті прикраси.

Марина Гайович/Фото Андрій Піддубняк

Тетяна Карікова продемонструвала вишуканий образ у романтичному топі бордового відтінку з оголеними плечима, чорних штанях-кльош і оперних рукавичках різних кольорів – чорного і червоного. Талію вона підкреслила чорним широким поясом із золотою пряжкою.

Тетяна Карікова/Фото Андрій Піддубняк

Лук Тетяна доповнила чорною сумочкою із золотою ручкою, золотими сережками, чорним чокером, коктейльною каблучкою, акуратною зачіскою і мейкапом із чорними стрілками та бордовою помадою.

Анжеліка Симоненко, Ірина Татаренко, Аліса Каленюк і Марина Гайович/Фото Андрій Піддубняк

Анжеліка Симоненко та Юлія Книжка/Фото Андрій Піддубняк

Тетяна Карікова, Анжеліка Симоненко, Яна Вінниченко і Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Даша Єкасьова та Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Читайте також: