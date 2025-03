Прозорий костюм Шер продали на аукціоні за майже 163 тисячі доларів: який вигляд має вбрання

Співачка Шер / © Getty Images

Співачка Шер є однією з найяскравіших, неординарних та талановитих виконавиць, хіти якої знають люди у всьому світі. Однак, окрім вокальних даних зірки, також особливе місце в її творчості займають і вбрання.

Один із концертних костюмів співачки, який вона зовсім нещодавно носила на сцені під час виступу на Saturday Night Live season 50, виставили на аукціон Bold Luxury: The Limelight Edit.

Цей костюм створений відомим дизайнером Бобом Макі і називається If I Could Turn Back Time — на честь кліпу 1989 року на однойменну пісню, в якому з’явилося схоже вбрання зшите Макі для Шер. Він теж був прозорим і носила його співачка з чорною косухою.

Спочатку передбачалося, що ціна продажу складе від 60 000 до 80 000 доларів, проте в ході захопливого живого та онлайн аукціону розгорілася запекла війна ставок, внаслідок чого ансамбль Шер було продано за приголомшливу суму у 162 500 доларів. Навіть ескіз вбрання, створений Макі, мав великий успіх і його продали за 22 750 доларів.

Спочатку цей сценічний ансамбль для Шер був створений для її туру The Farewell Tour 2002 року. Потім Шер виставила костюм на продаж 2006 року на аукціоні Julien’s Auction.

Вбрання також стало свідком великої попкультурної події: жінка, яка купила його на аукціоні, позичила костюм Шер 2010 року, щоб та могла одягнути його на церемонію вручення премії MTV VMA того року. Саме тоді вона вручила нагороду Леді Газі, яка була одягнена у свою скандальну м’ясну сукню. Шер також позичила цей костюм під час гастролей 2014 року, а потім ще раз 2018 року заради туру Here We Go Again.

