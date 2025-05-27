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Прибула до Канн, але на червону доріжку не вийшла: Емма Вотсон під прицілом папараці
35-річна акторка відвідала Канни вперше за 12 років.
Зірку «Гаррі Поттера» Емму Вотсон помітили у Франції у розпал Каннського кінофестивалю, проте на червону доріжку вона не вийшла. Акторку сфотографували в аеропорту Ніцци.
Емма була одягнена лаконічно, але дорого, оскільки поєднала речі від Chanel — чорний жакет із ґудзиками та легку біло-блакитну сукню з перфорацією з круїзної колекції 2024-2025. Свій образ акторка доповнила сумкою-мішком від Mansur Gavriel, чорними балетками від Aeyde, сонцезахисними окулярами від Ray-Ban та кількома лаконічними прикрасами.
Востаннє зірка прилітала на Каннський кінофестиваль 2013 року, коли представляла фільм Софії Копполи «Елітне товариство» за своєї участі. Проте появою на червоній доріжці вона шанувальників не потішила. Також у Франції вона спровокувала чутки про новий роман — Емму помітили у компанії сирійського правозахисника Хассана Аккада.