Прибула до Канн, але на червону доріжку не вийшла: Емма Вотсон під прицілом папараці

Емма Вотсон / © Getty Images

Реклама

Зірку «Гаррі Поттера» Емму Вотсон помітили у Франції у розпал Каннського кінофестивалю, проте на червону доріжку вона не вийшла. Акторку сфотографували в аеропорту Ніцци.

Емма була одягнена лаконічно, але дорого, оскільки поєднала речі від Chanel — чорний жакет із ґудзиками та легку біло-блакитну сукню з перфорацією з круїзної колекції 2024-2025. Свій образ акторка доповнила сумкою-мішком від Mansur Gavriel, чорними балетками від Aeyde, сонцезахисними окулярами від Ray-Ban та кількома лаконічними прикрасами.

Емма Вотсон / © Getty Images

Востаннє зірка прилітала на Каннський кінофестиваль 2013 року, коли представляла фільм Софії Копполи «Елітне товариство» за своєї участі. Проте появою на червоній доріжці вона шанувальників не потішила. Також у Франції вона спровокувала чутки про новий роман — Емму помітили у компанії сирійського правозахисника Хассана Аккада.

Реклама

Емма Уотсон / © Getty Images Емма Уотсон / © Associated Press Емма Уотсон / © Associated Press Емма Уотсон / © Getty Images Емма Уотсон / © Getty Images Емма Уотсон / © Getty Images Емма Уотсон / © Getty Images Емма Уотсон / © Associated Press Емма Уотсон / © Getty Images Емма Уотсон / © Getty Images Емма Вотсон на прем'єрі / © Getty Images Емма Уотсон / © Getty Images Емма Уотсон / © Getty Images