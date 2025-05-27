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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Прибула до Канн, але на червону доріжку не вийшла: Емма Вотсон під прицілом папараці

35-річна акторка відвідала Канни вперше за 12 років.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емма Вотсон

Емма Вотсон / © Getty Images

Зірку «Гаррі Поттера» Емму Вотсон помітили у Франції у розпал Каннського кінофестивалю, проте на червону доріжку вона не вийшла. Акторку сфотографували в аеропорту Ніцци.

Емма була одягнена лаконічно, але дорого, оскільки поєднала речі від Chanel — чорний жакет із ґудзиками та легку біло-блакитну сукню з перфорацією з круїзної колекції 2024-2025. Свій образ акторка доповнила сумкою-мішком від Mansur Gavriel, чорними балетками від Aeyde, сонцезахисними окулярами від Ray-Ban та кількома лаконічними прикрасами.

Емма Вотсон / © Getty Images

Емма Вотсон / © Getty Images

Востаннє зірка прилітала на Каннський кінофестиваль 2013 року, коли представляла фільм Софії Копполи «Елітне товариство» за своєї участі. Проте появою на червоній доріжці вона шанувальників не потішила. Також у Франції вона спровокувала чутки про новий роман — Емму помітили у компанії сирійського правозахисника Хассана Аккада.

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Associated Press

Емма Уотсон / © Associated Press

Емма Уотсон / © Associated Press

Емма Уотсон / © Associated Press

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Associated Press

Емма Уотсон / © Associated Press

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Вотсон на прем'єрі / © Getty Images

Емма Вотсон на прем'єрі / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

Емма Уотсон / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
192
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