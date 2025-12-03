Приголомшлива красуня: Сідні Свіні у сукні зі стразами пришла на прем’єру і затьмарила всіх

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні після ролі у серіалі «Ейфорія» стала однією із найзатребуваніших акторок Голлівуду. У свої 28 років вона вже знялася у десятках фільмів і серіалів і зовсім скоро за її участі на екрани вийде ще один трилер «Служниця», у якому вона зіграла з Амандою Сейфрід.

Прем’єра фільму відбулася 2 грудня у Нью-Йорку і Свіні вийшла на червону доріжку у приголомшливій гламурній сукні від бренду Miu Miu.

Сідні Свіні / © Associated Press

Вбрання акторки мало глибоке декольте, яке акцентувало увагу на собі, а також сукня була повністю прикрашена сріблястими стразами, підкреслювала тонку талію зірки і мала довгу спідницю зі шлейфом. Під грудьми сукню Сідні також прикрашав невеликий білий бантик, який надавав її образу трохи романтики і робив його не таким зухвалим.

Однак справжнього голлівудського шику її образу додала накидка з пір’ям — це був ефектний штрих, який зробив Сідні схожою на легенд Золотої доби Голлівуду Мерилін Монро та Ріту Гейворт. А от волосся акторки мало зовсім не такий вигляд як раніше — ймовірно, Сідні одягла перуку, оскільки не так давно відрізала свої довгі пасма в каре.

Сідні Свіні / © Associated Press

На заході вона позувала для фото з Амандою Сейфрід, яка образа рожеву сукню від Versace зі складками.

Аманда Сейфрід та Сідні Свіні / © Associated Press

Фільм «Служниця» заснований на однойменному романі 2022 року Фріди Макфадден. Основні знімання відбувалися від січня до березня 2025 року в Нью-Джерсі.