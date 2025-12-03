ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
2 хв

Приголомшлива красуня: Сідні Свіні у сукні зі стразами пришла на прем’єру і затьмарила всіх

Акторка привернула всю увагу лише до себе — а все через її неймовірну сукню, яка сяяла як діамант.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні після ролі у серіалі «Ейфорія» стала однією із найзатребуваніших акторок Голлівуду. У свої 28 років вона вже знялася у десятках фільмів і серіалів і зовсім скоро за її участі на екрани вийде ще один трилер «Служниця», у якому вона зіграла з Амандою Сейфрід.

Прем’єра фільму відбулася 2 грудня у Нью-Йорку і Свіні вийшла на червону доріжку у приголомшливій гламурній сукні від бренду Miu Miu.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Вбрання акторки мало глибоке декольте, яке акцентувало увагу на собі, а також сукня була повністю прикрашена сріблястими стразами, підкреслювала тонку талію зірки і мала довгу спідницю зі шлейфом. Під грудьми сукню Сідні також прикрашав невеликий білий бантик, який надавав її образу трохи романтики і робив його не таким зухвалим.

Однак справжнього голлівудського шику її образу додала накидка з пір’ям — це був ефектний штрих, який зробив Сідні схожою на легенд Золотої доби Голлівуду Мерилін Монро та Ріту Гейворт. А от волосся акторки мало зовсім не такий вигляд як раніше — ймовірно, Сідні одягла перуку, оскільки не так давно відрізала свої довгі пасма в каре.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

На заході вона позувала для фото з Амандою Сейфрід, яка образа рожеву сукню від Versace зі складками.

Аманда Сейфрід та Сідні Свіні / © Associated Press

Аманда Сейфрід та Сідні Свіні / © Associated Press

Фільм «Служниця» заснований на однойменному романі 2022 року Фріди Макфадден. Основні знімання відбувалися від січня до березня 2025 року в Нью-Джерсі.

Образи акторки Сідні Свіні (18 фото)

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie