Шоу-бізнес

Шоу-бізнес
145
1 хв

Приголомшливий образ: 62-річна французька зірка Філіппін Леруа-Больє з'явилася в мініспідниці

Шикарна француженка сяяла у вбранні, яке демонструвало її ноги.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Філіппіна Леруа-Больє

Філіппіна Леруа-Больє / © Getty Images

Французька акторка Філіппіна Леруа-Больє викликала фурор на кінофестивалі в Довіль, коли з’явилася на публіці у вбранні від Модного дому Saint Laurent з колекції Pre-Fall 2025. Зірка серіалу «Емілі в Парижі» одягнула асиметричну мініспідницю в принт з довгим шлейфом, що відкривала її стрункі ноги. Її зшито з ніжного та легкого шифону, який ефектно розвівався, коли Філіппіна дефілювала перед камерами.

Цю спідницю вона одягла в поєднанні з сірим светром, капроновими колготками та елегантними туфлями з ремінцями. Шику і гламуру образу додавали масивні золоті прикраси, які восени 2025 року в тренді.

Філіппіна Леруа-Больє / © Getty Images

Філіппіна Леруа-Больє / © Getty Images

Хоча Філіппіна не є офіційною амбасадоркою Saint Laurent, вона залишається відданою прихильницею цього бренду. Також вона обожнює Модний дім Schiaparelli і демонструвала коричневу сукню від нього на Тижні моди.

Філіппіна Леруа-Больє / © Getty Images

Філіппіна Леруа-Больє / © Getty Images

145
