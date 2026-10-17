Пригостила тюлькою, але стілець не витримав: менеджерка Лесі Нікітюк влаштувала сюрприз "Холостяку"

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Менеджерка української ведучої Лесі Нікітюк — Валерія Полянська — стала учасницею 15-го сезону романтичного реалітішоу «Холостяк». На знайомство з баскетболістом В’ячеславом Кравцовим вона прийшла з незвичайним сюрпризом.

Валерія вирішила пригостити головного героя молодою картоплею з тюлькою та цибулею. Саме таку їжу вона помітила на фотографії В’ячеслава у соцмережі, зробленій під час його обіду з рідними в одному з ресторанів Одеси. Учасниця хотіла потішити спортсмена знайомими смаками й нагадати йому про рідне місто.

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Полянська привезла розкладні столик і стільці, подбала про сервірування і квіти. Однак знайомство пішло дещо не за планом: коли Кравцов сів, стілець під ним зламався. Тож частування вони продовжили стоячи біля столика.

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Під час своєї відеовізитівки Валерія також розповіла про свою роботодавицю. За її словами, Леся Нікітюк є для неї прикладом того, як можна поєднувати роботу, материнство, особисте життя, дружбу й активність.

Полянська зазначила, що ведуча дуже хоче, аби в неї налагодилося особисте життя. Сама ж Валерія вважає участь у романтичному проєкті доречним кроком для себе.

Учасниця зізналася, що прагне ближче познайомитися з Кравцовим. Він справляє на неї враження інтелігентного, вихованого чоловіка, який розуміє, що таке відповідальність за сім’ю. Валерія сподівається, що поруч з ним зможе бути щирою і щасливою.

Для першої зустрічі з Холостяком Валерія обрала кокетливий образ. На ній був ніжно-жовтий корсетний топ на широких бретельках з фігурним нижнім краєм, який підкреслював талію. Його вона поєднала з білою об’ємною мініспідницею-балоном.

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В’ячеслав Кравцов і Валерія Полянська/Instagram holostyakstb

Вбрання дівчина доповнила напівпрозорими білими панчохами і білими босоніжками на високих шпильках. Навколо шиї вона пов’язала вузький білий шарф, довгі кінці якого спадали за спиною.

У Валерії була зачіска з хвилястим укладанням, яку вона прикрасила жовтими шпильками, і ніжний макіяж. Завершили лук сережки-пусети.

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