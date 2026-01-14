- Дата публікації
Приховала обличчя і підкреслила стегна: Теяна Тейлор у компанії акторів-красунчиків викликала фурор своїм незвичним луком
Теяна Тейлор разом із Беном Аффлеком і Меттом Деймоном презентувала своб нову кінороботу.
Теяна Тейлор останнім часом все частіше перебуває у центрі уваги. Цього разу акторка відвідала прем’єру кримінального трилеру «Зрив» у Нью-Йорку, де продемонструвала досить незвичне вбрання.
Теяна постала перед фотокамерами в екстравагантній структурованій чорній прозорій сукні з драпуванням Ashi Studio з колекції весна-літо 2025. Це вбрання більше нагадувало скульптуру, ніж класичну вечірню сукню. Під нього вона одягла нюдову білизну і корсет, а також доповнила аутфіт чорними капроновими колготами і чорними лакованими гостроносими босоніжками на шпильках.
В образі Тейлор були підкреслені стегна у формі серця, які просто вражали.
А ще сукня мала високий комір, яким вона закрила нижню частину обличчя, акцентувавши увагу на очі, які вона підкреслила чорним олівцем.
Акторка зробила кучеряву зачіску і перламутровий манікюр. На пальцях у неї були каблучки з діамантами.
Теяна також позувала на «червоній» доріжці разом зі своїми колегами з фільму — Беном Аффлеком і Меттом Деймоном, які зіграли у ньому головні ролі.
До речі, трилер «Зрив» став першою співпрацею Netflix з продюсерською компанією Бена Аффлека і Метта Деймона Artists Equity, яку заснували у 2022 році. Обидва актори також є продюсерами стрічки разом із ддружиною Деймона — Лусіаною — і Дані Бернфельдом.
Про фільм
У центрі сюжету — команда поліцейських з Маямі, які під час рейду натрапляють на величезну суму грошей, після чого довіра та лояльність між ними починають руйнуватися, а навколо них звужується коло людей, які хочуть отримати частку здобичі. Теяна Тейлор грає у стрічці одну з ключових фігур у поліцейській команді — детективку Нуму Баттіста.
Трилер вийде на Netflix 16 січня. Його режисером виступив Джо Карнахан.