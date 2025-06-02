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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
1 хв

Приховувала вагітний живіт: Ріанна в нижній білизні знялася в сміливій фотосесії

Співачка знялася у рекламі свого бренду.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ріанна

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

36-річна барбадоська співачка Ріанни, яка зараз вагітна втретє, приміряла комплект з нової колекції свого бренду Savage x Fenty. Вона позувала в строкатій мереживній спідній білизні з флористичним принтом.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Судячи з мозаїчної плитки, співачка позувала в душі. Її волосся було укладене з «мокрим» ефектом, а на обличчі був природний макіяж.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

«Це я граю в „сховай живіт“ під час зніманнь. Це літо буде зухвалим», — написала Ріанна під фото, маючи на увазі свої пози, якими намагалася приховати вагітний живіт на фото.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Нагадаємо, Ріанна та її бойфренд, репер A$AP Rocky, виховують двох дітей: синів трирічного RZA Ейтелстона Майєрса та півторарічного Райота Роуз Майєрса. Стать майбутньої третьої дитини залишається в таємниці.

Про свою третю вагітність співачка заявила, як завжди, оригінально. Вона відвідала Met Gala 2025, де продемонструвала вже досить великий живіт. Перед фотографами поп-зірка з’явився у стильному вбранні від Marc Jacobs. На ній був чорний укорочений смокінг, сірий смугастий топ-корсет і чорна спідниця в смужку, що імітувала довгий жакет із зав’язаними ззаду рукавами.

Ріанна / © Associated Press

Ріанна / © Associated Press

Рианна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Рианна / © Getty Images

© Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Інстаграм Ріанни

Рианна / © Інстаграм Ріанни

Рианна / © Інстаграм Ріанни

Рианна / © Інстаграм Ріанни

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

© Getty Images

Рианна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна / © Getty Images

© Getty Images

Рианна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна и A$AP Rocky_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна / © Getty Images

© Getty Images

Рианна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна и ASAP Rocky_1 / © Getty Images

© Getty Images

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