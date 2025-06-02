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- Шоу-бізнес
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Приховувала вагітний живіт: Ріанна в нижній білизні знялася в сміливій фотосесії
Співачка знялася у рекламі свого бренду.
36-річна барбадоська співачка Ріанни, яка зараз вагітна втретє, приміряла комплект з нової колекції свого бренду Savage x Fenty. Вона позувала в строкатій мереживній спідній білизні з флористичним принтом.
Судячи з мозаїчної плитки, співачка позувала в душі. Її волосся було укладене з «мокрим» ефектом, а на обличчі був природний макіяж.
«Це я граю в „сховай живіт“ під час зніманнь. Це літо буде зухвалим», — написала Ріанна під фото, маючи на увазі свої пози, якими намагалася приховати вагітний живіт на фото.
Нагадаємо, Ріанна та її бойфренд, репер A$AP Rocky, виховують двох дітей: синів трирічного RZA Ейтелстона Майєрса та півторарічного Райота Роуз Майєрса. Стать майбутньої третьої дитини залишається в таємниці.
Про свою третю вагітність співачка заявила, як завжди, оригінально. Вона відвідала Met Gala 2025, де продемонструвала вже досить великий живіт. Перед фотографами поп-зірка з’явився у стильному вбранні від Marc Jacobs. На ній був чорний укорочений смокінг, сірий смугастий топ-корсет і чорна спідниця в смужку, що імітувала довгий жакет із зав’язаними ззаду рукавами.