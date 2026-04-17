ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
2 хв

Прикрасила сумку культовим коником: Енн Гетевей зазнімкували папараці у Нью-Йорку

Акторка втілювала своїм образом поняття «тихої розкіші».

Автор публікації
Юлія Каранковська
Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей у межах промотуру до фільму «Мати Марія», у якому вона виконала головну роль, активно відвідує інтерв’ю та різноманітні заходи, щоб рекламувати свою роботу.

Акторку помітили папараці у Нью-Йорку, коли вона в супроводі охорони йшла до свого автомобіля. Енн одягла повсякденне вбрання, яке складалося з чорного вкороченого жакета та широких джинсів з необробленими холошнями. В руці вона несла чорну сумку від Hermes, яка поєднувалася з її чорними туфлями на підборах та окулярами.

Однак акцентом луку акторки стала зовсім маленька деталь на її сумці — прикраса у вигляді коника зі шкіри. Цей брелок називається Hermes Rodeo і він є однією з впізначаних речей цього відомого бренду.

Брелок офіційно з’явився приблизно 2005 року. Це м’який шкіряний кінь із гривою, хвостом і сідлом, зроблений вручну з ніжної шкіри. Спочатку це був малопомітний аксесуар для поціновувачів бренду, який здобув велику популярність.

Чому саме кінь? Усе тому, що бренд Hermès почав свою історію 1837 року в Парижі як майстерня з виготовлення кінної упряжі та аксесуарів для вершників. Тому кінна тема досі посідає ключове місце для бренду, і його символом став саме кінь.

Також паралельно Гетевей бере участь у просуванні фільму «Диявол носить Prada 2» і нещодавно провела низку заходів, присвячених цій картині, в Китаї, Південній Кореї та Японії разом із колегою Меріл Стріп.

Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie