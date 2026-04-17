Прикрасила сумку культовим коником: Енн Гетевей зазнімкували папараці у Нью-Йорку
Акторка втілювала своїм образом поняття «тихої розкіші».
Енн Гетевей у межах промотуру до фільму «Мати Марія», у якому вона виконала головну роль, активно відвідує інтерв’ю та різноманітні заходи, щоб рекламувати свою роботу.
Акторку помітили папараці у Нью-Йорку, коли вона в супроводі охорони йшла до свого автомобіля. Енн одягла повсякденне вбрання, яке складалося з чорного вкороченого жакета та широких джинсів з необробленими холошнями. В руці вона несла чорну сумку від Hermes, яка поєднувалася з її чорними туфлями на підборах та окулярами.
Однак акцентом луку акторки стала зовсім маленька деталь на її сумці — прикраса у вигляді коника зі шкіри. Цей брелок називається Hermes Rodeo і він є однією з впізначаних речей цього відомого бренду.
Брелок офіційно з’явився приблизно 2005 року. Це м’який шкіряний кінь із гривою, хвостом і сідлом, зроблений вручну з ніжної шкіри. Спочатку це був малопомітний аксесуар для поціновувачів бренду, який здобув велику популярність.
Чому саме кінь? Усе тому, що бренд Hermès почав свою історію 1837 року в Парижі як майстерня з виготовлення кінної упряжі та аксесуарів для вершників. Тому кінна тема досі посідає ключове місце для бренду, і його символом став саме кінь.
Також паралельно Гетевей бере участь у просуванні фільму «Диявол носить Prada 2» і нещодавно провела низку заходів, присвячених цій картині, в Китаї, Південній Кореї та Японії разом із колегою Меріл Стріп.