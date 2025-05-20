Прикрасив піджак особливою трояндою: Девід Бекхем відвідав виставку квітів та зустрівся з королем

Девід Бекхем, король Чарльз, королева Камілла / © Associated Press

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На цьому заході він з’явився вперше, але й не дивно, адже після завершення спортивної кар’єри серйозно захопився садівництвом та господарюванням.

Під час виставки Бекхем зустрівся з королем Чарльзом та його дружиною королевою Каміллою, які також відвідали цей захід. Однак багато уваги привернув аксесуар колишнього спортсмена — Девід прикрасив свій піджак особливою смугастою трояндою — це був милий уклін королівській родині.

Девід Бекхем та король Чарльз / © Getty Images

Ця квітка називається The King’s Rose, а вивела її компанія David Austin, яка протягом уже 60-ти років займається вирощуванням та розведенням троянд. Захід він відвідав, оскільки став послом Фонду короля, який цього року відзначає свою 35-ту річницю.

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Девід Бекхем / © Getty Images

Троянда була названа на честь Його Величності Короля та створена у співпраці з Фондом Короля. Натхненням для назви стала розмова між Девідом Дж. До. Остіном (англійський селекціонер троянд, засновник фірми David Austin Roses) та тодішнім принцом Уельським на виставці квітів у Челсі у 1990-х роках. У короткому обміні думками вони виявили, що обидва виростили ту саму історичну троянду, Ferdinand Pichard, як першу у своїх садах. Це був момент зв’язку, що залишився з Девідом. Через роки, коли розцвіла нова троянда зі схожими смужками, цей спогад сплив, тому в компанії вирішили назвати квітку на честь Його Величності.

«The King’s Rose — це щось особливе — це наша перша смугаста троянда, створена у співпраці з The King’s Foundation. Троянда — данина поваги неминучим цінностям Його Величності короля Чарльза III через роботу фонду, інвестування в освіту, стійкі методи та відродження спадщини», — йдеться у заяві компанії.

За даними компанії David Austin Roses, кущова троянда може вирости до висоти близько 4 футів (1,2 м) і «може похизуватися ніжними паперовими пелюстками з чіткими смужками відтінків фуксії та білого». З кожного продажу цієї рослини компанія David Austin передасть 2,50 фунтів стерлінгів у Фонд короля.