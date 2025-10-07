- Дата публікації
Прийшли підтримати матір: Ніколь Кідман вийшла у світ із доньками від Кіта Урбана — Сандей Роуз і Фейт
Це була перша поява зірки і з двома її доньками на модному показі.
На тлі новин про розлучення з Кітом Урбаном, з яким пробула у шлюбі 19 років, акторка Ніколь Кідман вийшла на публіку.
58-річна зірка вирішила повністю поринути в роботу і відвідала Тиждень моди в Парижі, а зокрема показ нової колекції бренду Chanel — 6 жовтня Матьє Блазі презентував публіці свою дебютну колекцію весна-літо 2026.
Ніколь прийшла на гламурний захід у вбранні в стилі кежуал — подовженій білій сорочці вільного фасону і вільних штанах, які доповнила чорними гостроносими туфлями і червоною культовою сумкою з ремінцем-ланцюжком.
Але головна увага була прикута до супутниць акторки — вона вийшла у світ зі своїми доньками 17-річною Сандей Роуз і 14-річною Фейт.
Дівчата вже справжні красуні і під час позування для фото обіймали маму — це було зворушливо і показувало їхню підтримку Ніколь, яка зараз переживає складний час, адже, за словами деяких інсайдерів, Урбан її зрадив і вже перебуває у стосунках з іншою, молодшою, жінкою.
Кількома днями раніше Ніколь також з’являлася на публіці — у лаконічній чорній сукні акторка відвідала галавечір amfAR у Далласі. Це була її перша поява після новин про розлучення.