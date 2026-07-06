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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Кейт наділа аксесуар, який, ймовірно, зробила її донька Шарлотта

Це була особлива річ, яку помітили зовсім випадково, але вона мала багато символізму.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт привернула до себе всі погляди, коли з’явилася на Вімблдоні у волошково-блакитному штанному костюмі, однак головною прикрасою її луку стала маленька деталь на руці — саморобний браслет.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Це браслет дружби — прикраса, яку, ймовірно сплела її донька принцеса Шарлотта. Раніше схожі браслети з’ялялися на руках інших представників королівської родини, зокрема принца Вільяма і короля Чарльза.

Принцеса ж не акцентувала увагу на браслеті, але він вдало поєднався з відтінком її костюму.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
225
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