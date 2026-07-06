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- Шоу-бізнес
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Принцеса Кейт наділа аксесуар, який, ймовірно, зробила її донька Шарлотта
Це була особлива річ, яку помітили зовсім випадково, але вона мала багато символізму.
Принцеса Кейт привернула до себе всі погляди, коли з’явилася на Вімблдоні у волошково-блакитному штанному костюмі, однак головною прикрасою її луку стала маленька деталь на руці — саморобний браслет.
Це браслет дружби — прикраса, яку, ймовірно сплела її донька принцеса Шарлотта. Раніше схожі браслети з’ялялися на руках інших представників королівської родини, зокрема принца Вільяма і короля Чарльза.
Принцеса ж не акцентувала увагу на браслеті, але він вдало поєднався з відтінком її костюму.
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