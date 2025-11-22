- Дата публікації
Принцеса Кейт розкрила причину зміни свого кольору волосся
43-річна принцеса вперше продемонструвала своє волосся медового відтінку на початку осені, але така невелика зміна в її зовнішності непокоїть багатьох і досі.
Принцеса Уельська розкрила секрет своєї світлішої зачіски під час закулісної бесіди з 76-річною акторкою Сью Поллард на Королівському вар’єте.
Однак Поллард не змогла утримати в секреті бесіду з принцесою і розповіла її зміст виданню Daily Mail. Як виявилося, вона зробила принцесі комплімент: «Мені подобається ваше волосся, воно має набагато світліший вигляд». На що Кейт їй відповіла: «Раніше воно було коричневим, але на сонці посвітлішало».
Цей новий відтінок волосся 43-річна принцеса вперше продемонструвала під час спільної появи з чоловіком у садах Музею природничої історії в Лондоні 4 вересня. Тоді її зачіска викликала небувалий ажіотаж.
А вигоріло волосся у неї після літніх канікул, під час яких вона подорожувала на яхті навколо грецьких островів зі своєю сім’єю.