Принцеса Кейт розкрила причину зміни свого кольору волосся

43-річна принцеса вперше продемонструвала своє волосся медового відтінку на початку осені, але така невелика зміна в її зовнішності непокоїть багатьох і досі.

Кейт і Вільям Уельські

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Принцеса Уельська розкрила секрет своєї світлішої зачіски під час закулісної бесіди з 76-річною акторкою Сью Поллард на Королівському вар’єте.

Однак Поллард не змогла утримати в секреті бесіду з принцесою і розповіла її зміст виданню Daily Mail. Як виявилося, вона зробила принцесі комплімент: «Мені подобається ваше волосся, воно має набагато світліший вигляд». На що Кейт їй відповіла: «Раніше воно було коричневим, але на сонці посвітлішало».

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Цей новий відтінок волосся 43-річна принцеса вперше продемонструвала під час спільної появи з чоловіком у садах Музею природничої історії в Лондоні 4 вересня. Тоді її зачіска викликала небувалий ажіотаж.

А вигоріло волосся у неї після літніх канікул, під час яких вона подорожувала на яхті навколо грецьких островів зі своєю сім’єю.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

