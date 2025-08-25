- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 228
- Час на прочитання
- 1 хв
Привернула увагу: 60-річну Брук Шилдс сфотографували на велосипеді
На роботу вона вирішила сходити в спортивному вбранні.
Американську акторку Брук Шилдс, яка відома багатьом за роллю у фільмі «Блакитна лагуна», помітили папараці в Саутгемптоні. 60-річна Брук залишала офіс свого косметичного бренду на помаранчевому велосипеді з кошиком спереду.
Вона того дня була одягнена в сірі обтислі легінси з білою футболкою, зав’язаною на талії у вузол. Спортивний образ доповнили білі кросівки, кілька прикрас і зачіска-хвіст.
Брук зараз рідко знімається в кіно, але попри це часта гостя на світських заходах, а також активно веде соцмережі й займається бізнесом. Також зірка не боїться експериментів із вбраннями, і часто її можна побачити як у гламурних сукнях, так і в мінішортах.
Одним з нещодавніх ефектних виборів для червоної доріжки Брук стала шкіряна мінісукня шоколадного відтінку. Вбрання підкреслювало її ноги і танію.