- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 116
- Час на прочитання
- 1 хв
Привернула увагу: американська акторка у прозорій сукні із замалим ліфом прийшла на івент
Рейчел Сеннотт обрала для своєї появи мереживне вбрання від бренду Ludovic de Saint Sernin.
Американська акторка Рейчел Сеннотт відвідала прем’єру комедійного телесеріалу «Я люблю Лос-Анджелес» на HBO у театрі Paramount. Вона зіграла у серіалі, а також виступила його сценаристкою.
На заході зірка з’явилася у сміливому образі і одразу ж привернула увагу всіх присутніх. На Рейчел була чорна мереживна сукня максі по фігурі від бренду Ludovic de Saint Sernin з колекції прет-а-порте весна-літо 2026.
Вбрання було прикрашене вишивкою зі срібних леліток, мало галтер і ліф, який був замалий на неї. Під сукню акторка одягла чорні труси-шортики і взула чорні босоніжки.
Знаменитість із різних ракурсів продемонструвала струнку фігуру.
Сеннотт зробила високий пучок, випустивши одне пасмо на один бік, макіяж із чорними стрілками і кораловою помадою та молочний манікюр. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками з камінням, а руки — каблучками з камінням.