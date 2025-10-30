ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
116
1 хв

Привернула увагу: американська акторка у прозорій сукні із замалим ліфом прийшла на івент

Рейчел Сеннотт обрала для своєї появи мереживне вбрання від бренду Ludovic de Saint Sernin.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Рейчел Сеннотт

Рейчел Сеннотт / © Associated Press

Американська акторка Рейчел Сеннотт відвідала прем’єру комедійного телесеріалу «Я люблю Лос-Анджелес» на HBO у театрі Paramount. Вона зіграла у серіалі, а також виступила його сценаристкою.

На заході зірка з’явилася у сміливому образі і одразу ж привернула увагу всіх присутніх. На Рейчел була чорна мереживна сукня максі по фігурі від бренду Ludovic de Saint Sernin з колекції прет-а-порте весна-літо 2026.

Рейчел Сеннотт / © Associated Press

Рейчел Сеннотт / © Associated Press

Вбрання було прикрашене вишивкою зі срібних леліток, мало галтер і ліф, який був замалий на неї. Під сукню акторка одягла чорні труси-шортики і взула чорні босоніжки.

Рейчел Сеннотт / © Associated Press

Рейчел Сеннотт / © Associated Press

Знаменитість із різних ракурсів продемонструвала струнку фігуру.

Рейчел Сеннотт / © Associated Press

Рейчел Сеннотт / © Associated Press

Сеннотт зробила високий пучок, випустивши одне пасмо на один бік, макіяж із чорними стрілками і кораловою помадою та молочний манікюр. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками з камінням, а руки — каблучками з камінням.

Рейчел Сеннотт / © Associated Press

Рейчел Сеннотт / © Associated Press

