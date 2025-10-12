Привернула увагу: американська співачка у крокодилячій сукні і на шпильках прийшла на захід

Андра Дей / © Getty Images

До обʼєктивів папараці у Нью-Йорку потрапила американська співачка та акторка Андра Дей. Вона приїхала на фінальний вечір 63-го Нью-Йоркського кінофестивалю та світову прем’єру фільму «Is This Thing On?», які відбулися у Лінкольн-центрі.

Для свого виходу зірка обрала ефектний аутфіт. На ній була чорна лакована асиметрична сукня з крокодилячої шкіри. Верх вбрання мав великий відворот та асиметричну баску, а також спідницю міді.

Аутфіт Дей доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. У неї було довге хвилясте волосся з із заплетеними кісками, макіяж із рубіновими тінями на повіках та прозорим блиском на губах, а також бордовий манікюр. Лук Андра завершила золотими браслетом і каблучкою.