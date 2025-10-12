ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

Привернула увагу: американська співачка у крокодилячій сукні і на шпильках прийшла на захід

Андра Дей мала ефектний вигляд у шкіряному асиметричному вбранні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Андра Дей

Андра Дей / © Getty Images

До обʼєктивів папараці у Нью-Йорку потрапила американська співачка та акторка Андра Дей. Вона приїхала на фінальний вечір 63-го Нью-Йоркського кінофестивалю та світову прем’єру фільму «Is This Thing On?», які відбулися у Лінкольн-центрі.

Андра Дей / © Getty Images

Андра Дей / © Getty Images

Для свого виходу зірка обрала ефектний аутфіт. На ній була чорна лакована асиметрична сукня з крокодилячої шкіри. Верх вбрання мав великий відворот та асиметричну баску, а також спідницю міді.

Аутфіт Дей доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. У неї було довге хвилясте волосся з із заплетеними кісками, макіяж із рубіновими тінями на повіках та прозорим блиском на губах, а також бордовий манікюр. Лук Андра завершила золотими браслетом і каблучкою.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie