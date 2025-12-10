Привернула увагу: смілива акторка прийшла на захід без бюстгальтера

Одеса Адлон / © Associated Press

Американська і німецька акторка, зірка серіалу HBO «Я люблю Лос-Анджелес» — Одеса Адлон, також відома як Одеса А’Зіон, відвідала прем’єру трагікомедії про спорт «Марті Супрім. Геній комбінацій» у Беверлі-Гіллз. Вона привернула увагу провокаційним луком.

Перед фотокамерами Одеса з’явилася у графітовому картатому костюмі оверсайз. Він складався зі штанів-аладінів з високим посадженням і складками та жакета, який вона одягла на голе тіло, адже на ній не було ані топа, ані бюстгальтера.

Аутфіт Адлон доповнила екстравагантними смарагдовими туфлями, прикрашеними брошками з перлинами, та білими шкарпетками. У неї було укладання з локонами і макіяж із рожевим відтінком помади. Зону декольте акторка вирішила залишити без прикрас.

