88
1 хв

Прийшла підтримати подругу: Наталі Портман несподівано з’явилася на червоній доріжці

У Парижі відбулася прем’єра фільму «Приватне життя» французької режисерки Ребекки Злотовскі.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наталі Портман

Наталі Портман / © Getty Images

Подію відвідали виконавиці головних ролей у картині Джоді Фостер і Віржині Ефіра, але також підтримати Ребекку прийшла 44-річна Наталі Портман.

Раніше акторка та режисерка разом працювали над фільмом «Планетаріум». На червону доріжку Портман вийшла в чорній закритій мінісукні, яку поєднала з колготками та масивними чоботами. Її образ був від Dior. Волосся Наталі зібрала в низький хвіст і також зробила простий макіяж.

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

З Ребеккою Злотовскі Потман мило обіймалася перед фотографами.

Наталі Портман і Ребекка Злотовські / © Getty Images

Наталі Портман і Ребекка Злотовські / © Getty Images

Міні — це улюблена довжина акторки і вона часто її обирає для різноманітних заходів. Наприклад, нещодавно Наталі демонструвала блакитно-білу сукню від Dior створену спеціально для неї.

