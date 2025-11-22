- Дата публікації
Прийшла підтримати подругу: Наталі Портман несподівано з’явилася на червоній доріжці
У Парижі відбулася прем’єра фільму «Приватне життя» французької режисерки Ребекки Злотовскі.
Подію відвідали виконавиці головних ролей у картині Джоді Фостер і Віржині Ефіра, але також підтримати Ребекку прийшла 44-річна Наталі Портман.
Раніше акторка та режисерка разом працювали над фільмом «Планетаріум». На червону доріжку Портман вийшла в чорній закритій мінісукні, яку поєднала з колготками та масивними чоботами. Її образ був від Dior. Волосся Наталі зібрала в низький хвіст і також зробила простий макіяж.
З Ребеккою Злотовскі Потман мило обіймалася перед фотографами.
Міні — це улюблена довжина акторки і вона часто її обирає для різноманітних заходів. Наприклад, нещодавно Наталі демонструвала блакитно-білу сукню від Dior створену спеціально для неї.