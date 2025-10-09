- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 85
- Час на прочитання
- 1 хв
Прийшла підтримати подругу: Єва Лонгорія відвідала прем'єру серіалу про Вікторію Бекхем
Акторка Єва Лонгорія сяяла у вишуканому вбранні на лондонській прем’єрі документального трьохсерійного серіалу про Вікторію Бекхем — її найкращу подругу.
На честь Вікторії акторка вирішила одягнути сукню від її бренду Victoria Beckham — розкішний і елегантний виріб з атласного шовку відтінку айворі.
Сукня ідеально повторювала лінії її тіла, підкреслювала жіночність і стриманий гламур.
Вбрання мало креативний крій і дизайн, адже мало драпування, різні бретельки, асиметричну спідницю і складки.
Єва доповнила сукню золотистими босоніжками на високих шпильках, кількома прикрасами і невеликою білою сумкою.
Сама зірка події прийшла на захід теж у білому. Лук Вікторії складався з легкої блузки з глибоким V-подібним вирізом, яку вона елегантно заправила в спідницю-олівець з високою талією і ефектним розрізом збоку. Також на плечі Вікторія накинула стильний оверсайз жакет-смокінг.
Лонгорія є також хрещеною матір’ю Гарпер Бекхем — єдиної доньки Вікторії та Девіда. Дружать Єва та Вікторія від 2007 року, коли сім’я Бекхемів мешкала у США. Тоді чоловік дизайнерки Девід Бекхем грав за «Лос-Анджелес Гелаксі». Жінки часто відвідували світські тусовки й модні покази, де багато спілкувалися. Так і зав’язалася їхня міцна дружба. А 2016 року Вікторія розробила сукню для весілля Єви з Хосе Бастоном і була її подружкою нареченої.