ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Прийшла підтримати подругу: Єва Лонгорія відвідала прем'єру серіалу про Вікторію Бекхем

Акторка Єва Лонгорія сяяла у вишуканому вбранні на лондонській прем’єрі документального трьохсерійного серіалу про Вікторію Бекхем — її найкращу подругу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Associated Press

На честь Вікторії акторка вирішила одягнути сукню від її бренду Victoria Beckham — розкішний і елегантний виріб з атласного шовку відтінку айворі.

Сукня ідеально повторювала лінії її тіла, підкреслювала жіночність і стриманий гламур.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Вбрання мало креативний крій і дизайн, адже мало драпування, різні бретельки, асиметричну спідницю і складки.

Єва доповнила сукню золотистими босоніжками на високих шпильках, кількома прикрасами і невеликою білою сумкою.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Сама зірка події прийшла на захід теж у білому. Лук Вікторії складався з легкої блузки з глибоким V-подібним вирізом, яку вона елегантно заправила в спідницю-олівець з високою талією і ефектним розрізом збоку. Також на плечі Вікторія накинула стильний оверсайз жакет-смокінг.

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Лонгорія є також хрещеною матір’ю Гарпер Бекхем — єдиної доньки Вікторії та Девіда. Дружать Єва та Вікторія від 2007 року, коли сім’я Бекхемів мешкала у США. Тоді чоловік дизайнерки Девід Бекхем грав за «Лос-Анджелес Гелаксі». Жінки часто відвідували світські тусовки й модні покази, де багато спілкувалися. Так і зав’язалася їхня міцна дружба. А 2016 року Вікторія розробила сукню для весілля Єви з Хосе Бастоном і була її подружкою нареченої.

Єва Лонгорія у гарних сукнях (41 фото)

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва лонгорія / © Associated Press

Єва лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie