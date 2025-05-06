Прийшла топлес: американська акторка показала на вечірці оголені пишні груди

Жанель Моне / © Getty Images

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Провокаційна американська акторка і співачка Жанель Моне обожнює епатувати публіку своїми відвертими образами. Цього разу жінка у сміливому аутфіті з’явилася на вечірці Met Gala у Нью-Йорку.

Жанель позувала в чорному жакеті з білою облямівкою і рядками, під яким не було бюстгальтера, а лише чорно-білий корсет під декольте. Зірка виблискувала перед присутніми своїми оголеними й пишними грудьми. Соски вона заховала під наклейками у вигляді якорів.

Жанель Моне / © Getty Images

З одягу на Жанель також був білий комір, червоно-чорно-біла краватка і чорно-біла мініспідниця. Вбрання вона скомбінувала з чорними босоніжками, білими шкарпетками і чорною сумкою. Лук співачка завершила капелюхом з моноклем.

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А на килимовій доріжці Met Gala Моне захопила образом, який повністю відповідав дрескоду заходу — Tailored for You («Зшито для вас»). Вона постала в кастомному вбранні від Thom Browne x Paul Tazewell.

Жанель Моне / © Associated Press