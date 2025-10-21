ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
522
Час на прочитання
2 хв

Прийшли підтримати батька: усі діти Ніколя Саркозі з'явилися на публіці в день його арешту

У скандального колишнього президента Франції четверо дітей від трьох різних жінок.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі та його дружина Карла Бруні-Саркозі залишають свій будинок

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі та його дружина Карла Бруні-Саркозі залишають свій будинок / © Associated Press

Сьогодні Ніколя Саркозі вирушив до в’язниці відбувати п’ятирічний термін у справі про фінансування своєї передвиборчої кампанії 2007 року. Проводити Саркозі прийшла його нинішня дружина Карла Бруні, а також усі його діти.

Ніколя Саркозі та Карла Бруні / © Associated Press

Ніколя Саркозі та Карла Бруні / © Associated Press

Зокрема під приціл папараці потрапили: донька Джулія та три сини — Луї, П’єр і Жан.

Джулія Саркозі

Джулія і Жан Саркозі / © Getty Images

Джулія і Жан Саркозі / © Getty Images

Дівчинці 13 років, а її мати — Карла Бруні. Вона активно займається кінним спортом і захоплюється косметикою. Джулія також веде блог у TikTok, кількість прихильників у якому стрімко зростає. Батьки дуже рідко показують Джулію публіці та говорять про її життя.

П’єр Саркозі

П’єр Саркозі / © Getty Images

П’єр Саркозі / © Getty Images

Він первісток колишнього президента і народився в його шлюбі з Марі-Домінік Кюльолі. П’єру зараз 41 рік і він відомий під псевдонімом Mosey. У Франції він відомий як хіп-хоп продюсер і композитор.

Жан Саркозі

Жан Саркозі / © Associated Press

Жан Саркозі / © Associated Press

Друга дитина Саркозі від його шлюбу з Марі-Домінік Кюльолі. Жану 39 років і він, як і батько, пішов у політику.

Луї Саркозі

Луї Саркозі та його дружина Наталі Хушич / © Associated Press

Луї Саркозі та його дружина Наталі Хушич / © Associated Press

Третій син політика, який народився у шлюбі з Сесілією Аттіас. Він працював на різних посадах: у банку, займався бізнесом і письменництвом. Також короткий час працював у посольстві Франції. Також Луї був присутнім на інавгурації Дональда Трампа і відомий своїми вкрай правими поглядами.

Ніколя Саркозі став першим колишнім президентом Франції, який отримав реальний тюремний строк. Він відбуватиме покарання у в’язниці Ла-Санте в 11-метровій одиночній камері.

В’язниця Ла-Санте / © Associated Press

В’язниця Ла-Санте / © Associated Press

В’язниця Ла-Санте / © Associated Press

В’язниця Ла-Санте / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
522
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie