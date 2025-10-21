Прийшли підтримати батька: усі діти Ніколя Саркозі з'явилися на публіці в день його арешту

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі та його дружина Карла Бруні-Саркозі залишають свій будинок / © Associated Press

Сьогодні Ніколя Саркозі вирушив до в’язниці відбувати п’ятирічний термін у справі про фінансування своєї передвиборчої кампанії 2007 року. Проводити Саркозі прийшла його нинішня дружина Карла Бруні, а також усі його діти.

Ніколя Саркозі та Карла Бруні / © Associated Press

Зокрема під приціл папараці потрапили: донька Джулія та три сини — Луї, П’єр і Жан.

Джулія Саркозі

Джулія і Жан Саркозі / © Getty Images

Дівчинці 13 років, а її мати — Карла Бруні. Вона активно займається кінним спортом і захоплюється косметикою. Джулія також веде блог у TikTok, кількість прихильників у якому стрімко зростає. Батьки дуже рідко показують Джулію публіці та говорять про її життя.

П’єр Саркозі

П’єр Саркозі / © Getty Images

Він первісток колишнього президента і народився в його шлюбі з Марі-Домінік Кюльолі. П’єру зараз 41 рік і він відомий під псевдонімом Mosey. У Франції він відомий як хіп-хоп продюсер і композитор.

Жан Саркозі

Жан Саркозі / © Associated Press

Друга дитина Саркозі від його шлюбу з Марі-Домінік Кюльолі. Жану 39 років і він, як і батько, пішов у політику.

Луї Саркозі

Луї Саркозі та його дружина Наталі Хушич / © Associated Press

Третій син політика, який народився у шлюбі з Сесілією Аттіас. Він працював на різних посадах: у банку, займався бізнесом і письменництвом. Також короткий час працював у посольстві Франції. Також Луї був присутнім на інавгурації Дональда Трампа і відомий своїми вкрай правими поглядами.

Ніколя Саркозі став першим колишнім президентом Франції, який отримав реальний тюремний строк. Він відбуватиме покарання у в’язниці Ла-Санте в 11-метровій одиночній камері.

В’язниця Ла-Санте / © Associated Press