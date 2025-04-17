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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
2 хв

Прийшли підтримати: Сильвестра Сталлоне помітили на зніманнях із дружиною та доньками

Цей проєкт для Сталлоне особливий, адже це його перша роль у телесеріалі за багаторічну кар'єру.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін

Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / © Getty Images

78-річний актор Сільвестр Сталлоне потрапив під приціл папараці у Нью-Йорку на вулиці, оскільки там стартували знімання другого сезону серіалу «Король Талси», в якому він виконує головну роль.

Сталлоне костюмери серіалу підібрали стильний смугастий костюм сірого кольору, який він носив із білою сорочкою, червоними аксесуарами, а також черевиками зі шкіри крокодила. На очах у нього були сонцезахисні окуляри.

Сильвестр Сталлоне і Дженніфер Флавін / © Getty Images

Сильвестр Сталлоне і Дженніфер Флавін / © Getty Images

Підтримати його на знімальному майданчику прийшла дружина Дженніфер Флавін, а також дві його дочки Сістін та Софія. Вони позували всі разом, а з Дженніфер їх помітили в перерві між зніманнями, коли подружжя йшло, тримавшись за руки. Також пара має ще одну доньку Скарлетт, але вона на майданчику не з’явилася.

Сильвестр Сталлоне і дві його дочки / © Getty Images

Сильвестр Сталлоне і дві його дочки / © Getty Images

А от щодо вбрань актора, то він бере безпосередню участь у їхньому підборі. Художниця з костюмів серіалу Сюзанна МакКейб створила безліч вбрань для актора на основі образів злочинної родини Гамбіно та Franzese Crew, а також фотографій із газетних вирізок 1980-х років. Вона посилалася на Джона Готті як джерело натхнення. МакКейб також заявила, що вона намагалася переважно підбирати монохромні кольори для костюмів, використовуючи темні кольори для сцен, знятих у Нью-Йорку, і більш м’які кольори для сцен в Оклахомі. Сильвестру Сталлоне було дозволено вибирати багато елементів своїх власних костюмів, зокрема краватки-боло, ювелірні вироби та взуття.

Сільвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / © Getty Images

Сільвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / © Getty Images

Сільвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / © Associated Press

Сільвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / © Associated Press

Сільвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / © Getty Images

Сільвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / © Getty Images

Сільвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / © Getty Images

Сільвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / © Getty Images

Сільвестр Сталлоне з дружиною / © Associated Press

Сільвестр Сталлоне з дружиною / © Associated Press

Сільвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / © Getty Images

Сільвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / © Getty Images

Сістін Сталлоне, Сильвестр Сталлоне, Дженніфер Флавін / © Associated Press

Сістін Сталлоне, Сильвестр Сталлоне, Дженніфер Флавін / © Associated Press

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