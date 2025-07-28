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Прийшов із гарним букетом троянд: Павло Зібров відвідав прем'єру сміливої пісні Анни Трінчер
Народний артист України привітав свою колегу з виходом нової композиції і кліпу на неї.
Павло Зібров завітав на закриту презентацію нової сміливої пісні «Півонії» і кліпу Анни Трінчер, яка відбулася у квітковому просторі Botanic Butique.
Народний артист прийшов на захід із гарним великим букетом червоних троянд.
Павло Миколайович піднявся на сцену до Анни, подарував їй квіти, привітав із прем’єрою і сказав: «Зірочко, палай!» Публіка зустріла таке привітання шаленими оваціями.
До слова, як відбулася закрита прем’єра нової пісні «Півонії» Анни Трінчер, читайте у нашому матеріалі.