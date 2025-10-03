Прийшов на шоу: Двейн "Скеля" Джонсон білим джемпером підкреслив накачані м’язи

Двейн Джонсон / © Getty Images

Двейн Джонсон завітав на «Вечірнє шоу» з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку. Він розповів про знімання у біографічній драмі про спорт «Незламний» (The Smashing Machine), у якому він грає Марка Керра — легендарного американського бійця змішаних єдиноборств (ММА), чемпіона UFC та Pride.

У студії «Скеля» з’явився у класичних сірих штанях і білому обтислому джемпері-поло з перфораційним візерунком, який підкреслив його накачані м’язи. До речі, для цієї ролі Двейн схуд на 27 кілограмів.

Свій лук Двейн доповнив окулярами, срібним ланцюжком із підвіскою, перстнем і годинником.

Про фільм:

Стрічка розповідає про Марка Керра, відомого як «The Smashing Machine» («Машина для трощіння») через свій агресивний стиль бою. Фільм режисера Бенні Сефді покаже не лише його спортивні перемоги, а й темний бік життя: залежність від знеболювальних, особисті драми і боротьбу за себе поза рингом.

В український прокат фільм «Незламний» вийде 9 жовтня.