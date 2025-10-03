ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

Прийшов на шоу: Двейн "Скеля" Джонсон білим джемпером підкреслив накачані м’язи

53-річний голлівудський актор активно займається промокампанією фільму “Незламний“, у якому зіграв головну роль.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Двейн Джонсон

Двейн Джонсон / © Getty Images

Двейн Джонсон завітав на «Вечірнє шоу» з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку. Він розповів про знімання у біографічній драмі про спорт «Незламний» (The Smashing Machine), у якому він грає Марка Керра — легендарного американського бійця змішаних єдиноборств (ММА), чемпіона UFC та Pride.

У студії «Скеля» з’явився у класичних сірих штанях і білому обтислому джемпері-поло з перфораційним візерунком, який підкреслив його накачані м’язи. До речі, для цієї ролі Двейн схуд на 27 кілограмів.

Двейн Джонсон / © Getty Images

Двейн Джонсон / © Getty Images

Свій лук Двейн доповнив окулярами, срібним ланцюжком із підвіскою, перстнем і годинником.

Про фільм:

Стрічка розповідає про Марка Керра, відомого як «The Smashing Machine» («Машина для трощіння») через свій агресивний стиль бою. Фільм режисера Бенні Сефді покаже не лише його спортивні перемоги, а й темний бік життя: залежність від знеболювальних, особисті драми і боротьбу за себе поза рингом.

В український прокат фільм «Незламний» вийде 9 жовтня.

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie