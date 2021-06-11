Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Психоделічний манікюр, мінішорти і чоботи-козаки: новий зухвалий лук Дуа Ліпи

Дата публікації
Перегляди
118
Психоделічний манікюр, мінішорти і чоботи-козаки: новий зухвалий лук Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / Instagram Дуа Ліпи

Співачка похизувалася літнім образом.

25-річна британська співачка косовського походження Дуа Ліпа показала в своєму фотоблогу аутфіт, в якому прийшла до студіі.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи
Дуа Ліпа / Instagram Дуа Ліпи

Артистка вдягла верх від червоного бікіні, джинсові мінішорти і червоно-білу вкорочений куртку в клітку. Свій образ Дуа доповнила високими чобітьми-козаками і трендовими зараз сонцезахисними окулярами.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи
Дуа Ліпа / Instagram Дуа Ліпи
Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи
Дуа Ліпа / Instagram Дуа Ліпи

Волосся Ліпа зібрала у високий хвіст, на нігтях зробила психоделічний манікюр і одягла на пальці велика кількість перстнів.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи
Дуа Ліпа / Instagram Дуа Ліпи

"Відчувши себе ковбойшою", — підписала знімки зірка.

Нагадаємо, Дуа Ліпа приїхала на 63-тю церемонію вручення премій "Греммі" в розкішній "голій" сукні від Versace рожевого кольору з розсипом коштовних каменів, відвертим декольте і високим розрізом.

Дуа Ліпа / © Associated Press
Дуа Ліпа / Associated Press

Читайте також: У сукні від Vivienne Westwood і чорних панчохах: Дуа Ліпа отримала премію BRIT Awards

Дата публікації
Перегляди
118
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Email