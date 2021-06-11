Психоделічний манікюр, мінішорти і чоботи-козаки: новий зухвалий лук Дуа Ліпи

Співачка похизувалася літнім образом.

25-річна британська співачка косовського походження Дуа Ліпа показала в своєму фотоблогу аутфіт, в якому прийшла до студіі.

Дуа Ліпа / Instagram Дуа Ліпи

Артистка вдягла верх від червоного бікіні, джинсові мінішорти і червоно-білу вкорочений куртку в клітку. Свій образ Дуа доповнила високими чобітьми-козаками і трендовими зараз сонцезахисними окулярами.

Дуа Ліпа / Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / Instagram Дуа Ліпи

Волосся Ліпа зібрала у високий хвіст, на нігтях зробила психоделічний манікюр і одягла на пальці велика кількість перстнів.

Дуа Ліпа / Instagram Дуа Ліпи

"Відчувши себе ковбойшою", — підписала знімки зірка.

Нагадаємо, Дуа Ліпа приїхала на 63-тю церемонію вручення премій "Греммі" в розкішній "голій" сукні від Versace рожевого кольору з розсипом коштовних каменів, відвертим декольте і високим розрізом.

Дуа Ліпа / Associated Press

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