"Психологічна стійкість – це національна українська риса": головний герой фільму Мадонни підтримав українців

Боярчанин, який має американське громадянство, записав для українців відеозвернення.

Головний герой фільму "Бруд та мудрість" (режисером якого виступила Мадонна) і засновник нью-йоркського гурту Gogol Bordello – Євген Гудзь, який народився у Боярці на Київщині і переїхав жити до США, записав до українців відеозвернення.

Він підтримав кожного українця та українку, які захищають нашу землю від російського загарбника.

Гудзь зазначив, що українці мають рису психологічної стійкості, яка допоможе нам перемогти ворога.

"Шановні українські воїни, захисники, всі, хто зараз захищає Україну, всі наші хлопці, жінки, дівчата, що вийшли вступили до тероборони. Захищають Київ, Чернігів, Харків, Дніпро від цих тупих, позорних, зазомбованих, неадекватних загарбників, яким ще не зрозуміло, що психологічна стійкість – це національна українська риса, яка назавжди в українському загальнонаціональному харддрайві і через цю рису перемога за Україною. Кожному з вас глибока-глибока дяка. Слава Україні! Героям Слава!" - сказав Гудзь.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна записала ще одне відеозвернення. У ньому Марія ставить риторичні запитання росіянами: "Від чого мене рятують?"

Читайте також: