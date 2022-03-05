Пугачова, Земфіра та Литвинова: зірки почали тікати з Росії

Схоже, що зірки почали тікати від російського режиму.

На тлі війни в Україні, через яку світ "скасовує" Росію, багато російських артистів почали тікати з країни. Кілька російських телеграм-каналів почали повідомляти, що Росію покинули Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним та двійнятами Гаррі та Лізою, а також Земфіра та Рената Литвинова.

Раніше вони виступили проти війни в Україні. Єдиною, хто нічого не коментував, була Пугачова, однак її чоловіка після підтримки України почали дуже критикувати, здавати квитки на його концерти. Одним із таких інцидентів провокаторів Галкін навіть поділився в Instagram. Це відео показували російським телебаченням.

Артистів нібито бачили в одному з аеропортів у Франції, але цю інформацію ніхто офіційно не підтвердив.

Нагадаємо, що 4 березня в РФ ухвалили низку поправок до Кримінального кодексу, згідно з якими запроваджуються штрафи та кримінальна відповідальність за поширення "фейків" про російську армію, за антивоєнні дії та заклики, а також заклики до введення санкцій проти Росії. Сюди якраз підпадають антивоєнні акції протесту та гасла, серед яких і пости "Ні війні", які робили зірки. По суті тепер у Росії не можна називати війну в Україні війною, говорити, що напала на нас Росія, показувати правду того, що відбувається. Відповідно до нових поправок, російський режим штрафуватиме і садитиме до в'язниці.





Раніше країну також залишила журналістка Ксенія Собчак. Вона вилетіла до Стамбула в період поширення інформації про закриття каналу "Дощ", де працювала. Канал закрили на вимогу Генеральної прокуратури РФ. Сама ж знаменитість стверджує у своєму телеграм-каналі, що повещла дитину відпочивати, бо у неї зараз канікули.

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