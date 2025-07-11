Ритмічне биття інкрустованого стразами серця Schiaparelli стало сенсацією Тижня моди

Фото: Schiaparelli

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Цього сезону модельєр Деніел Розберрі, який очолює Модний дім Schiaparelli, відмовився у своїй колекції от-кутюр від кольору. Замість яскравих відтінків у сезоні осінь-зима 2025-2026 він запропонував чорно-білу палітру вбрань. Однак була в колекції й сукня, виконана в насиченому червоному кольорі.

Це була довга сукня з ефектом обманки з червоного атласу з короткими рукавами, прикрашена формованими грудьми ззаду та шнурівкою спереду. Прикрашало та доповнювало вбрання також кольє у вигляді людського серця з червоних стразів з механічним пульсуючим механізмом.

Під час створення цього вбрання Роузберрі надихався сюрреалістичним підходом Скіапареллі до моди та мистецтва, а також віддав шану роботі Сальвадора Далі 1953 «Королівське серце».

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На відміну від роботи художника, в якій використано дорогоцінне каміння — 46 рубінів, 42 діаманти та 4 смарагди об’єднані в єдину дорогоцінну композицію — Розберрі використав стрази.

«Королівське серце» із рубінів та діамантів Сальвадор Далі присвятив коронації Єлизавети II. Рубіни в центрі прикраси, за словами художника, представляють королеву, «Чиє серце б’ється і страждає в ім’я свого народу, а найчистіше золото у формі серця, що обрамляє центральну частину, символізує народ, який оберігає і захищає свою улюблену королеву».