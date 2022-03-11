"Путін назавжди залишиться дрібним, а український народ – великим": Оля Полякова записала звернення

Українська артистка невпинно підтримує український народ та Україну під час війни. І словом, і ділом.

"Всім привіт, я українка. Бути людиною означає мати віру, в Бога або в себе. Віру в любов, у дружбу, своїх дітей та своїх коханих. Кожен із нас обирає ту віру, яка його підтримує та рятує. Сьогодні всіх нас українців об'єднує одна віра, яка з кожним днем переростає у впевненість. Це віра в єдність усіх українців, нашої армії, нашої тероборони, волонтерів, простих громадян у тилу, які іноді перераховують свої останні гроші на потреби наших військових, і на допомогу тим, хто покинув свої зруйновані війною міста та села. Розв'язавши війну, московський карлик не вірив, що ми на таке здатні. Він не вірив, що маємо право самі розпоряджатися своїм майбутнім. Він навіть не вірив, що це взагалі окремий народ. Але наша віра перемагає його зневіру, бо скільки б не було танків і бомб, Путін завжди залишиться дрібним, а український народ — великим.

Бути людиною — це мати віру, а путінська росія нелюдяна. У що вірять ті, хто розстрілює пологовий будинок? У що вірять ті, хто розстрілює людей, що біжать від війни? У що вірить похмурий кінь коли бреше, що росія ні на кого не нападала. У що вірять пропагандисти, які розповідають матерям російських солдатів, що в них втрат немає? Чи здатні взагалі у щось вірити ті, хто не дає можливості зробити гуманітарні коридори... І від чиїх дій в обложеному місті помирає від зневоднення дитина. В силу і цю силу вони зустріли в особі озброєних вірою українців. Приходить світанок, і він буде українським тому, що ця росія не має майбутнього, а Україна має. У нас все попереду. Слава Україні!", — сказала Полякова.

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