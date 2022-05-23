"Путін отруєний": Даша Астаф'єва заінтригувала підписників

Артистка знялася у цікавому фотосеті для чоловічого журналу.

Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram знімки із фотосесії для артномеру журналу Playboy Ukraine.

На них артистка, огорнена у білу ковдру, читає на терасі ресторану газету The New York Times із таким бажаним для майже для всього світу заголовком "Путін отруєний".

"Так склалося, що майже у всіх нас зараз схожі мрії… Мої, наприклад, завжди збуваються",- написала Даша.

Дуже сподіваємося, що це "пророцтво" про кремлівського диктатора скоро здійсниться.

Нагадаємо, раніше Астаф'єва похизувалася неочікуваним сюрпризом від військових - снарядом із автографом.

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