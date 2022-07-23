"Путін, шоб ти здох": Вєрка Сердючка продекламувала на благодійному концерті кричалку, яку підхопили глядачі

Королева гумору і пісень дала благодійний концерт у Києві.

22 липня у Києві в Osocor Residence відбувся благодійний концерт Verka Serduchka & Band, на якому побувала редакція Леді.Тсн.ua. Всі кошти з прибутку підуть на підтримку постраждалих регіонів.

Вєрка Сердючка / Фото: ТСН.ua

Артистка разом зі своєю командою дали можливість своїм прихильникам, хоча б на мить забути про жахливу реальність війни, а також допомогти українцям, які постраждали від російської агресії.

Сердючка потішила глядачів улюбленими хітами. Між піснями вона розмовляла з публікою і жартувала.

Вєрка Сердючка / Фото: ТСН.ua

Вєрка разом зі своєю мамою вимовили тост за нашу перемогу у війні проти Росії.

Вєрка Сердючка / Фото: ТСН.ua

"Україна понад усе!" – сказала співачка і випила шампанське.

Сєрдючка також зізналася, що любить вигадувати різні кричалки, і одну з них, дуже актуальну нині, вона продекламувала, пританцьовуючи: "Путін, шоб ти здох!"

(щоб побачити інші відео, гортайте праворуч)

Кричалка дуже сподобалася глядачам, адже всі українці цього дуже бажають. Прихильники підхопили кричалку і в унісон разом із артисткою повторювали її після кожної пісні.

Вєрка Сердючка / Фото: ТСН.ua

Читайте також: