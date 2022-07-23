"Путін, шоб ти здох": Вєрка Сердючка продекламувала на благодійному концерті кричалку, яку підхопили глядачі

Королева гумору і пісень дала благодійний концерт у Києві.
22 липня у Києві в Osocor Residence відбувся благодійний концерт Verka Serduchka & Band, на якому побувала редакція Леді.Тсн.ua. Всі кошти з прибутку підуть на підтримку постраждалих регіонів.
Артистка разом зі своєю командою дали можливість своїм прихильникам, хоча б на мить забути про жахливу реальність війни, а також допомогти українцям, які постраждали від російської агресії.
Сердючка потішила глядачів улюбленими хітами. Між піснями вона розмовляла з публікою і жартувала.
Вєрка разом зі своєю мамою вимовили тост за нашу перемогу у війні проти Росії.
"Україна понад усе!" – сказала співачка і випила шампанське.
Сєрдючка також зізналася, що любить вигадувати різні кричалки, і одну з них, дуже актуальну нині, вона продекламувала, пританцьовуючи: "Путін, шоб ти здох!"
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Кричалка дуже сподобалася глядачам, адже всі українці цього дуже бажають. Прихильники підхопили кричалку і в унісон разом із артисткою повторювали її після кожної пісні.
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