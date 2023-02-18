Putin ty za**al: Аліна Байкова вийшла на прогулянку у сукні-светрі з нецензурною фразою про російського диктатора

Українська модель приміряла стильну обновку з ненормативною лексикою, яка чудово передає її ставлення до президента Росії.
Аліна Байкова опублікувала в Instagram Stories знімки з прогулянки. На них модель постала у стильному трикотажному светрі-сукні оверсайз кольору курної троянди від українського бренду Vip Luxury Edition.
Спереду на вбранні написана фраза: Putin ty za**al, а ззаду – Nado bylo tebya srazu na h*i poslat', які Байкова із задоволенням продемонструвала на камеру. Вартість такого светру - 2500 гривень.
Свій лук вона доповнила кремовими чоботами на грубій підошві від українського бренду Kachorovska і невеликою світлою сумочкою.
Позувала Байкова біля напису на стіні: Every russian is guilty! ("Кожен росіянин винен").
Нагадаємо, на вечірці на честь відкриття Тижня моди у Нью-Йорку Аліна Байкова з'явилася у жовтому светрі-сукні оверсайз з написом F*ck you Putin.
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