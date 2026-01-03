Пила три дня поспіль: фіналістка "Холостяка-14" Анастасія розповіла, як пережила відмову Тараса Цимбалюка

Анастасія Половинкіна

Фіналістка реалітішоу «Холостк-14» Анастасія Половинкіна зʼявилася в ефірі спеціального випуску «Холостяк. Життя після проєкту», де розповіла, як вона пережила відмову Тараса Цимбалюка у фіналі.

Дівчина зізналася, що, сівши в автомобіль, їй не хотілося плакати, вона відчувала злість та агресію, адже рішення холостяка для неї було неочікуваним.

«Я думала, або я зараз цю камеру ногою… Я просто сиділа виривала ці каміння (на сукні, — прим.ред.). Я думала розвернути машину, зайти і обличчям (Тараса, — прим.ред.) об стовп», — пригадала Половинкіна свої відчуття.

Анастасія розповіла, що після фіналу її дуже підтримала подруга Цимбалюка — акторка Наталка Денисенко.

Після завершення шоу Настя поїхала до друзів в Одесу і там за допомогою алкоголю намагалася забути про те, що відбулося.

«У перший день в Одесі я напилася. У другий також. Ну і в третій. Мені так було легше, так легше емоційно щось відпустити. Потім приїхала в Київ і там стало легше, бо там була робота, друзі», — поділилася Анастасія у студії постшоу.

Дівчина також сказала, що після завершення проєкту вона не писала Тарасу.

«Коли тобі щиро подобається людина, ти ж хочеш, щоб вона була щаслива. Тарас зробив свій вибір, це його бачення. Якщо він мені подобається, я ж не можу сказати: „Ну що, привіт, Тарасе. Чому ти мене не обрав?“ У моєму розумінні світу так не можна. Якщо він з Надін відчув щось більше, то де я там?», — пояснила дівчина.

Анастасія Половинкіна і Тарас Цимбалюк

Ведучий проєкту Григорій Решетнік пригадав, що Настя казала, що вона закохана в Тараса, тож перепитав, що зараз вона відчуває до актора?

«Я відчуваю, що він гарна людина, приємна», — відповіла дівчина і додала, що про почуття вона нічого говорити не буде.

Ще Решетнік запитав у Половинкіної чи зміниться у неї ставлення до ситуації, якщо вона буде знати, що Тарас і Надія не разом.

«Проєкт закінчився. Тому я вважаю, що тут уже ініціатива чоловіка. Тарас знає моє ставлення до нього. Я не у відносинах», — відповіла Половинкіна.

Цимбалюк, своєю чергою, сказав, що йому було дуже важливо побачити Настю і попросити у неї вибачення, що він і зробив в ефірі постшоу.

«Мені дуже шкода, що у фіналі я зробив їй боляче. Тому я дуже хочу перед тобою вибачитися перед усіма, що я тебе зачепив так. Вибач, будь ласка», — сказав Тарас.

Анастасія коротко відповіла: «Вибачаю».

Цимбалюк просив у Половинкіної пробачення і до постшоу, після фіналу. Настя зазначила, що не ображається на Тараса як на людину.

Наприкінці постшоу Тарас і Анастасія дружньо поцілувалися в щоку.