"Писанки Київщини": Влада Литовченко, Ольга Сумська, Надія Матвєєва знялися у культурно-мистецькому фотопроєкті

Влада Литовченко

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Відомі українці взяли участь у культурно-мистецькому фотопроєкті «Писанки Київщини», який присвячений Великодню і внесенню української писанки до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО у грудні 2024 року.

Володимир, Ганна, Матвій, Уляна та Іван Щибрі

Писанки Київської області презентували культурні діячі, науковці, військові, волонтери і громадські діячі: Зоя Сташук, Ольга Сумська з донькою Ганною Борисюк, Тарас Кремінь, Влада Литовченко, Люк Якобс, Надія Матвеєва, Катерина Потлова, Тетяна Власова, Тетяна Вишняк, Анна Максимчук, Валентина Дем’ян, Володимир Щибря, Оксана Полонець, Крістіна Столока, Ігор Степурін, Віталій Борисюк і Олена Шуст.

Ольга Сумська з донькою Ганною Борисюк

Надія Матвеєва

Тарас Кремінь

Ініціаторами та організаторами проєкту є Влада Литовченко і КЗ КОР «Вишгородський історико-культурний заповідник» у партнерстві з фотостудією ETHNO FASHION by POTLOVA в особі Катерини Потлової. Писанки надала відома українська писанкарка Зоя Сташук.

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Влада Литовченко

Зоя Сташук

Катерина Потлова

«Фотопроєкт «Писанки Київщини» — це візуальна ода живій традиції, що зберігає тепло рук, пам’ять предків і красу духовного коду нашого народу.

Його мета — популяризувати традиції писанкарства, зокрема Київщини, через поєднання традицій, символіки, сучасності та єдності поколінь. Показати, що українська писанка є не лише унікальною традицією, а й символом відродження та єднання українців у часи війни», — зазначила кандидатка історичних наук, директорка Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко.

Юрій Волощенко

Оксана Полонець

Писанка є унікальним прикладом багатогранності української культури, адже вона демонструє регіональні особливості, вплив різних культур та індивідуальність митця.

Писанки Київщини вирізняються своїми кольорами та символічними орнаментами, які відображають багатство культурної спадщини цього регіону. У центральній, східній та південній частинах Київщини домінують жовто-червоно-чорні кольори, що символізують сонце, тепло та родючість. Орнаменти цих писанок часто мають солярні символи, такі як зірки та свастики, що асоціюються зі світлом і відродженням. Також часто зображуються дерева життя — символи нескінченного розвитку та зв’язку між поколіннями. Відомі й рослинні мотиви, що виражають повагу до природи та її циклічних процесів. На заході та південному заході Київщини колірна палітра переважно жовто-зелено-червона, що підкреслює гармонію з природою і родючими землями. Орнаменти в цих регіонах здебільшого рослинні. Ці особливості писанок відображають глибоке шанування традицій та символіку, яка передавалася з покоління в покоління.

Люк Якобс

Тетяна Власова

«‎Вже 33 роки я роблю писанки — написано вже близько восьми тисяч. Це реконструйовані музейні колекції, відтворені колекції за рукописними зошитами та за друкованими виданнями, авторські колекції. Я досліджую писанку щоденно, й джерело не вичерпується. Я пишу писанки у період між зимовим та літнім сонцестоянням, як писали наші пращури у дохристиянські часи. Але зазвичай від Стрітення до Трійці. У дні перед Великоднем я долучаю до творення писанок всіх охочих навчитися писати писанки. Тисячі моїх учнів пишуть писанки по всіх світах», — розповіла членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, писанкарка Зоя Сташук.

Валентина Дем’ян

Олена Шуст

У світлі свічок, у відблисках позолоти, серед співу церковного дзвону народжувались образи, в яких поєдналися майстерність, історія та душа. Знімання в об’єктивах фотографа Нестора Ріжняка відбувалися в трьох унікальних просторах, кожен із яких додавав проєкту свого особливого звучання:

— у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, сакральному серці Києва, де кожна писанка, знята на тлі фресок, набувала значення оберега й молитви;

— у Центрі фольклору та етнографії ННІ філології КНУ імені Тараса Шевченка, серед старовинних рушників і народних строїв, де оживали голоси поколінь;

— в етностудії Катерини Потлової, де поєднується сучасність та традиції, фольклорні мотиви та світові модні тренди.

Цей проєкт підкреслює, що культурне різноманіття є не лише нашою спадщиною, а й джерелом натхнення для майбутніх поколінь. Саме завдяки цьому і своєму символізму українська писанка здатна інтегруватись у світовий контекст, зберігаючи свою автентичність.

Крістіна Столока

Тетяна Вишняк

Ігор Степурін

Анна Максимчук