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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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119
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1 хв

"Пишаюся тобою": Девід Бекхем привітав сина Ромео з 24-річчям і опублікував архівні фото з ним

1 вересня хлопець святкував день народження.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Девід Бекхем із сином Ромео

Девід Бекхем із сином Ромео / © Instagram Девіда Бекхема

51-річний екс-футболіст Девід Бекхем зворушливо привітав свого середнього сина Ромео з 24-річчям. На честь дня народження він опублікував в Instagram серію архівних фотографій, на яких зафіксовані різні моменти їхнього життя. На знімках Ромео можна побачити ще дитиною.

На одному з чорно-білих кадрів Девід ніжно цілує сина в чоло, а на іншому батько й син разом дивляться футбольний матч.

Девід Бекхем із сином Ромео / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем із сином Ромео / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем із сином Ромео / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем із сином Ромео / © Instagram Девіда Бекхема

Також Бекхем показав Ромео в дитячій футбольній формі — це не дивно, адже в юності той, як і його батько, займався футболом.

Ромео Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Ромео Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Ромео Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Ромео Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Ромео Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Ромео Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

«З днем народження, друже! Ми тебе дуже любимо, і я так пишаюся тобою за все, що ти собою являєш: милий, добрий і просто неймовірний молодий чоловік. Дуже-дуже тебе люблю! Бажаю тобі найкращого дня, ти на це заслужив!» — написав Девід під фото.

Зазначимо, Ромео народився 1 вересня 2002 року і став другим сином Девіда та Вікторії Бекхемів. У дитинстві він пробував себе у футболі та тренувався в академії «Арсеналу», проте у 13 років залишив спорт. Пізніше Ромео почав розвиватися в модельному бізнесі і сьогодні регулярно з’являється на модних показах та світських заходах.

Нагадаємо, раніше Ромео Бекхем знявся у рекламі відомого бренду.

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