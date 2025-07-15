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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Пишна сукня, відкриті плечі і довга фата: дочка Стінга від першого шлюбу вийшла заміж

Гарне весілля відбулося в Італії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дочка Стінга від першого шлюбу вийшла заміж

Дочка Стінга від першого шлюбу вийшла заміж

Ймовірно складно уявити співака Стінга без Труді Стайлер, проте до стосунків з нею він був одружений з Френсіс Томелті. У цих стосунках у пари народилося двоє дітей — син Джозеф і дочка Фускія Кетрін, яка минулими вихідними вийшла заміж.

43-річна Кейт вийшла заміж за свого давнього партнера Макса Райта під час розкішної весільної церемонії у Ното, Сицилія. На весіллі поруч із парою був їхній однорічний син.

Кейт поділилася серією фотографій і відео з весілля в своїх історіях в Instagram. Також багато знімків опублікували її близькі та друзі. Серед гостей можна помітити її батька, а також сестру.

Наречена була під час церемонії в сукні з тюлю з відкритими плечима, прикрашеною вишивкою, також вона носила довгу фату.

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Дата публікації
Кількість переглядів
88
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