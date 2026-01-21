Пишнотіла модель з Панами у помаранчевій мінісукні осідлала коня

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон поділилась з фоловерами в Instagram відео зі свого повсякденного життя. Вона показала, як провела свій вихідний.

Дівчина каталась на коні на пляжі. Для верхової їзди вона обрала нетипове вбрання. На Грейсі була помаранчева мінісукня без бретельок і з асиметричною спідницею, із-під якої визирав ліф від купальника з яскравим принтом.

У Бон було розпущене волосся і макіяж із пишними накладними віями.

«Кінь був дуже щасливий», — підписала відео модель.

