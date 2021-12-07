Ранок у спортзалі: Вікторія Бекхем показала, як присідала зі штангою

Ранок у спортзалі: Вікторія Бекхем показала, як присідала зі штангою

Вікторія Бекхем не пропускає тренувань у спортзалі, а іноді навіть показує знімки в Instagram Stories.

47-річна дизайнерка, не гаючи часу, прокинулася рано вранці, щоб провести тренування разом зі своїм особистим тренером Боббі Річем. Вікі одягла чорну майку та лосини, взула білі кросівки та зав'язала волосся у високий пучок, щоб нічого не заважало їй зосередитись на вправах.

Вікторія вперше спробувала зайнятися важкою атлетикою, щоб зміцнити м'язи рук та спини. Місіс Бекхем була зосередженою, коли підняла штангу над головою, а пізніше завантажила знімок в Instagram, підписавши його: "Намагаюся не відставати від @davidbeckham у тренажерному залі!".

Вікторія Бекхем / Instagram Вікторії Бекхем

Її тренер Боббі Річ залишився задоволеним і теж написав в Instagram: "Неймовірні зусилля сьогодні вранці від @VictoriaBeckham вперше з олімпійською штангою над головою та повторенням цих присідань".

Цілеспрямованості Вікторії Бекхем може позаздрити кожен, а ось повторити цю вправу навряд чи.

Вікторія та Девід Бекхеми / Associated Press

Читайте також: