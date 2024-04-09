Ратаковскі, Кроуфорд, Візерспун та інші: зірки, що спостерігали за сонячним затемненням

8 квітня над північною Мексикою, частинами 15 штатів США та південним сходом Канади можна було спостерігати за повним сонячним затемненням. Місяць повністю закрив Сонце, і це було одне з найбільших спостережуваних затемнень в історії людства.

Фото: Associated Press

Звісно, зірки не могли пропустити таку подію – вони спостерігали за затемненням, а фотографіями ділилися на Instagram.

Хтось заздалегідь підготував спеціальні очки. Наприклад, Сінді Кроуфорд та її донька Кайя Гербер, актриси Різ Візерспун та Джесіка Білл, Емма Робертс.

Кайя Гербер

Емма Робертс

Різ Візерспун

Моделі Емілі Ратаковскі та Сара Сампайо, а також Нікола Пельтц просто опублікували фото самого затемнення.

А актриса Дрю Беррімор опублікувала смішне відео, присвячене затемненню та весняному збиранню.

А вагітна Дженна Д'юен навіть намагалася медитувати на даху під час затемнення.

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