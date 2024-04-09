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Ратаковскі, Кроуфорд, Візерспун та інші: зірки, що спостерігали за сонячним затемненням

Ратаковскі, Кроуфорд, Візерспун та інші: зірки, що спостерігали за сонячним затемненням

Фото: Credits

Селебріті не змогли пропустити таку важливу подію.

8 квітня над північною Мексикою, частинами 15 штатів США та південним сходом Канади можна було спостерігати за повним сонячним затемненням. Місяць повністю закрив Сонце, і це було одне з найбільших спостережуваних затемнень в історії людства.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Звісно, зірки не могли пропустити таку подію – вони спостерігали за затемненням, а фотографіями ділилися на Instagram.

Хтось заздалегідь підготував спеціальні очки. Наприклад, Сінді Кроуфорд та її донька Кайя Гербер, актриси Різ Візерспун та Джесіка Білл, Емма Робертс.

Кайя Гербер / ©
Кайя Гербер
Емма Робертс / ©
Емма Робертс
Різ Візерспун / ©
Різ Візерспун

Моделі Емілі Ратаковскі та Сара Сампайо, а також Нікола Пельтц просто опублікували фото самого затемнення.

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А актриса Дрю Беррімор опублікувала смішне відео, присвячене затемненню та весняному збиранню.

А вагітна Дженна Д'юен навіть намагалася медитувати на даху під час затемнення.

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