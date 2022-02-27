Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвують українським біженцям 1 мільйон доларів

Разом із USA for UNHCR пара хоче допомогти сім'ям, які змушені були виїхати з України, рятуючи своє життя.
Голлівудські актори Раян Рейнольдс та його дружина Блейк Лайвлі закликали світ підтримати українців та пожертвувати кошти для допомоги біженцям. На своїх сторінках у соцмережах вони заявили, що пожертвують 1 мільйон доларів на допомогу українським біженцям, які рятуються від війни після вторгнення Росії.
"За 48 годин величезна кількість українців була змушена втекти зі своїх будинків до сусідніх країн. Їм потрібен захист. Коли ви зробите пожертву, ми збільшимо її до 1 мільйона доларів США, подвоївши підтримку", — йдеться у заяві пари.
У 48 hours, countless Ukrainians були forced до flee their homes to neighboring countries. Вони потребують захисту. When you donate, we'll match it up to $1,000,000, створюючи double the support.⬇️ https://t.co/xCFL1Lptuw https://t.co/CHp48E1KLQ— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 26, 2022
"USA for UNHCR на місці, допомагаючи понад 50 тисячам українців, які були змушені залишити свої будинки менш ніж за 48 годин. USA for UNHCR надає допомогу у порятунку життів, а також працює із сусідніми країнами, щоб забезпечити захист цих сімей", — написала у своєму повідомленні Блейк.
Раніше до росіян зверталися українські артисти: Потап, Настя Каменських, Джамала, Олена Кравець та багато інших. Дмитро Монатик опублікував несамовитий вірш, який присвятив подіям у рідній Україні.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
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