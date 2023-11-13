Разом, але окремо: Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер знову з'явилися на одному заході

Знаменитості оприлюднили стосунки на початку вересня. Вперше чутки про те, що вони зустрічаються, з'явилися ще у квітні.

Зірка "Дюни" Тімоті Шаламе в суботу ввечері з'явився у прямому ефірі популярного шоу Saturday Night Live у ролі ведучого. Під час програми актор продемонстрував свій музичний талант і прорекламував новий фільм "Віллі Вонка" за своєї участі.

Після шоу Тімоті помітили на вулиці, коли він прямував на афтепаті, щоб відсвяткувати свій виступ.

На 27-річному акторі був яскравий лук, в якому він також з'явився в ефірі: кофта з каптуром, джинси та кеди.

Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Вуличний образ актор доповнив вельветовою курткою і кепкою.

Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Однак відвідав цей захід Шаламе не сам. Підтримати бойфренда прийшла Кайлі Дженнер – його дівчина. Пара у стосунках від весни, але хоча разом вони на червону доріжку ніколи не виходять – роман не приховують і часто відвідують одні заходи, хоча приїжджають на них окремо.

В цей день зірка реаліті одягла чорну мінісукню, безшовні легінси Khy та доповнила образ сумкою від Miu Miu, босоніжками від The Row. На очах у Дженнер були сонцезахисні окуляри.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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